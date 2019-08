F1

Magyar Nagydíj - Megújult a Hungaroring irányítási központja

Doromby Zoltán, a vezetési pont irányítója szombaton elmondta, a megújulás lényege, hogy a különböző szakterületek képviselői - a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Valton biztonsági szolgálat és a Hungaroring illetékesei - első alkalommal dolgoznak közös helyiségben.



A szakemberek több mint hetven kamera képét figyelhetik, és egyidőben látják a lelátókon, a környező utakon, illetve a versenypályán történteket, követik az időjárás változásait a műholdképen, sőt az M4 Sport élő adását is figyelemmel kísérhetik. Egyik kamera felvételeit sem rögzítik, mivel csupán nyomon követik az eseményeket, adattárolást nem végeznek.



Doromby úgy fogalmazott, immár az egyik legkorszerűbb irányítási központ működik Magyarország legnagyobb sporteseményén. A stáb feladata elsősorban a tájékoztatás, a problémamegoldás, és több ezer ember munkájának koordinálása.



"Minden kérés és kérdés ide fut be az információs pontokról is, illetve innen koordináljuk az infrastruktúra-üzemeltetés során felvetődő problémákat, a biztonsági feladatokat, és innen tájékoztatjuk a közönséget az időjárás esetleges változásairól is" - sorolta a példákat.



Hozzátette, amennyiben a 120 hektáros területen dolgozó munkatársaik, vagy a vezetési ponton tevékenykedők észlelik, hogy egy kapu vagy egy út túlterheltté válik, vészkijáratokat nyitnak meg, illetve egyirányúvá tesznek bizonyos szakaszokat.



A központban a kapunyitás előtt egy órával kezdődik a közös munka, és a kapuk bezárása után egy órával ér véget.



A szakember elmondta, az idei Magyar Nagydíj ideje alatt eddig nem volt különleges eset, incidens vagy vészhelyzet.