Magyar Nagydíj - Verstappen pályafutása első pole pozícióját szerezte

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről. 2019.08.03 17:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 21 éves versenyzőnek ez pályafutása első pole pozíciója, amelyet F1-es karrierje 93. sikerült megszereznie. A holland versenyző ezzel a Forma-1 történetének századik pilótája lett, aki időmérő edzést nyert.



Verstappen mellől Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája rajtolhat a Hungaroringen, míg a harmadik kockát a címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton foglalhatja el a másik Mercedesszel.



A kvalifikáció első, 18 perces szakaszában először Verstappen villant meg, pályacsúcsot jelentő 1:15.817 perces köridejével simán nyerte ezt az etapot, amely során Charles Leclerc a célegyenesre fordító kanyarban megcsúszott és a gumifalnak csapta Ferrarija hátulját. A monacói pilóta tovább tudott menni, és azonnal a boxba hajtott, hogy a második szakaszra a szerelők kijavítsák a sérüléseket. Az öt kieső névsora nagyjából a papírforma szerint alakult, az első rész nagy vesztese Daniel Ricciardo (Renault) volt, aki csak a 18. rajtkockát szerezte meg.

A második, 15 perces szakaszban ismét javultak az idők, itt Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak egy újabb rekordot érő, 1:15.548 perces körrel. Leclerc autóját rendbe hozták a Ferrari szerelői, így a fiatal monacói versenyző is folytathatta az időmérőt. A múlt vasárnap Hockenheimben harmadik helyezett orosz Danyiil Kvjat (Toro Rosso) ebben az etapban búcsúzott a további küzdelemtől, és a 13. rajtkockát szerezte meg, míg a 2007-ben világbajnok finn Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) az utolsó pillanatban jött fel tizediknek, így részt vehetett a harmadik szakaszban.



A pole pozícióról is döntő, 12 perces utolsó részben első nekifutásra Verstappen volt a leggyorsabb 1:14.958 perccel, amellyel újfent megjavította a pályacsúcsot. A holland versenyzőt az utolsó pillanatokban sem lehetett megállítani, hibátlan körrel, 1:14.572 perces idővel szerezte meg F1-es pályafutása első pole pozícióját.



Hamilton mellől Leclerc startolhat majd vasárnap, míg a harmadik sorból a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettel (Ferrari), valamint a francia Pierre Gasly (Red Bull) rajtol. Jó időmérőt futottak a McLarenek: a brit Lando Norris hetedik, a spanyol Carlos Sainz Jr. nyolcadik lett.



"Remekül működik az autónk, szinte repült alattam ma is. Nehéz feladat az időmérő edzés, de most először nekem sikerült a legjobban, ezért nagyon hálás vagyok a csapatnak. Nagyon örülök ennek az eredménynek, de még hátravan a futam, és igazándiból az számít a hétvégén" - nyilatkozta Max Verstappen.



Hozzátette, tudta, hogy csak idő kérdése az első edzéselsősége, és a mostani sikerben az egyik legjobb dolog éppen az, hogy nem teszik fel neki többé a kérdést, mikor szerzi végre meg az elsőt.



"Néhányszor hibáztam, illetve balszerencsém volt, de ami az autót illeti, tettünk egy nagy lépést előre, most rendkívül kiegyensúlyozottan teljesít. Persze még mindig van tennivalónk, mert a Mercedes nagyon erős, a Ferrari pedig nagyon gyors" - mondta a holland pilóta.



Valtteri Bottas úgy fogalmazott, eddig csak szaladt saját maga után, hiszen motorhiba miatt kihagyta a pénteki első szabadedzést, majd az eső húzta keresztül a számításaikat.



"A hétvége eddigi részében csak üldöztük a Red Bullokat, de nagyon közel vagyunk hozzájuk. Jó eredményt értünk el, az időmérő során már jól éreztem magamat az autóban. Nyilvánvalóan az első hely volt a célom, holnap pedig harcolni fogok a győzelemért" - szögezte le a finn versenyző.



Lewis Hamilton kijelentette, az időmérő edzésen is szeret az első helyen célba érni, de ezúttal gratulál mindkét ellenfelének, aki megelőzte.



"Így is jó helyről kezdek, lesz esélyem a győzelemre, és mindig készen állok a harcra. Mogyoródon nagyon hosszú az út az első kanyarig, érdekes lesz, mert sok múlik a stratégián, hiszen itt nem lehet egykönnyen előzni" - mondta a címvédő.



A 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Sebastian Vettel (német, Ferrari)

Pierre Gasly (francia, Red Bull)

4. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren)

5. sor:

Romain Grosjean (francia, Haas)

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Renault)

Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso)

7. sor:

Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso)

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

8. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

George Russell (brit, Williams)

9. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Racing Point)

Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault)

10. sor:

Lance Stroll (kanadai, Racing Point)

Robert Kubica (lengyel, Williams)