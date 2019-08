Forma-1

Magyar Nagydíj - Hamilton hetedszer, Vettel harmadszor, Verstappen először nyerhet

Vasárnap rendezik meg 34. alkalommal a Hungaroringen a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, és az idei futamgyőzelemre papíron három pilótának van nagy esélye. 2019.08.02 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kérdés, hogy az eddigi hat mogyoródi elsőségével rekorder, világbajnoki címvédő brit Lewis Hamilton (Mercedes), a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettel (Ferrari), vagy a múlt vasárnap Németországban első holland Max Verstappen (Red Bull) jár-e sikerrel.



A képlet ugyanakkor nem ilyen egyszerű, Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas, valamint a másik Ferrarival a monacói Charles Leclerc is odaérhet az élre, ráadásul a magyar futamok történetében többször előfordultak már meglepetések. Az időjárás alakulása minden évben nagy kérdés, és az előrejelzések alapján pénteken záporok, szombaton akár egy-egy zivatar is érkezhet, vasárnapra viszont alapvetően napos idő várható.



Az ötszörös vb-győztes Hamilton tavaly úgy nyerte meg a Magyar Nagydíjat, hogy a szabadedzéseken a Ferrarik gyorsabbak voltak a Mercedeseknél, az időmérő edzés azonban esőben zajlott, így a brit pilóta megszerezte a pole pozíciót, a vasárnapi futamon pedig nem hibázott. A 34 éves versenyzőnek az volt a hatodik sikere Mogyoródon, ezzel már csúcstartó, ugyanakkor a múlt hétvégi Német Nagydíjon hiába volt az övé az első rajtkocka, az esős körülmények között rendezett, kaotikus vasárnapi versenyen csak tizenegyedikként ért célba, később a két Alfa Romeo-pilótára utólag kiszabott időbüntetés miatt lett hivatalosan kilencedik, és szerzett így két pontot.



Hamilton ráadásul betegséggel és torokfájással küzdött Hockenheimben, hétfőn pedig minden hivatalos programját lemondta, hogy kipihenhesse magát a magyar futam előtt.



"Soha nem éreztem még ennyire betegnek magam, és valószínűleg ez volt életem legkeményebb versenyhétvégéje" - írta közösségi oldalán Hamilton.



A szezon elején a szakértők többsége még Vettelt tartotta Hamilton legnagyobb kihívójának, de aztán a 32 éves német pilóta számára nem úgy alakult a idény első fele, ahogyan azt előzetesen remélte. A Ferrari a legtöbb hétvégén lassabbnak bizonyult a Mercedesnél, amikor pedig megvolt a gyorsaságuk a sikerhez, akkor a szerencse pártolt el tőlük.



A Magyar Nagydíj előtt - a vb felénél - az összetettben Hamilton áll az élen 225 ponttal, második Bottas (184 pont), harmadik Verstappen (162), Vettel pedig csak a negyedik 141 ponttal, amelyből 18-at épp múlt vasárnap, saját közönsége előtt szerzett, miután másodikként ért célba Hockenheimben. A négyszeres vb-győztes 2015-ben és 2017-ben nyert már Mogyoródon, így ha vasárnap elsőként intenék le, akkor az idei első sikerét aratná, és harmadszor győzne a Hungaroringen.



"Rengeteg futam van még hátra a szezonból, bármi megtörténhet, arra pedig nem számíthatunk, hogy a Mercedesek a hátralévő versenyeken nem szereznek egyetlen pontot sem - sőt, épp az ellenkezőjére kell felkészülnünk" - jelentette ki Vettel, aki szerint ő és a teljes Ferrari-istálló, valamint a Red Bull-lal az utóbbi időszakban brillírozó Verstappen is azon van, hogy jelentősen megnehezítse Hamilton dolgát.

A 21 esztendős Verstappen előbb június végén egészen kiváló teljesítményt nyújtva megnyerte az Osztrák Nagydíjat, majd múlt vasárnap a nagy esőben is ő bizonyult a legjobbnak Németországban, ezzel már-már kihívója lett a még így is kényelmes előnnyel vezető Hamiltonnak.



"Az egész csapat örül annak, hogy Hockenheim után a Hungaroringre megyünk. Ez az év egyik legmelegebb futama, és alapesetben mindig van esélyünk a jó eredményre, mert fekszik az autóinknak a pálya" - jelentette ki Verstappen, akinek Mogyoródon eddig egy negyedik a legelőkelőbb helyezése, és azt is 2015-ben, még a Toro Rosso volánja mögött érte el.



A 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj hivatalos programja pénteken kezdődik. Az időmérő edzést szombaton 15 órakor rendezik, míg a futamra vasárnap 15.10-kor kerül sor. Az M4 Sport egész hétvégén élőben közvetít a Hungaroringről.