Monacói Nagydíj - Hamilton győzött és növelte előnyét az összetettben

2019.05.26 17:22 MTI

A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, és ezzel növelte az előnyét az összetett pontversenyben.



A 34 éves versenyzőnek ez az idei negyedik és pályafutása 77. futamgyőzelme, Monacóban karrierje harmadik diadalát aratta.



A második helyen a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája végzett, a dobogó alsó fokára pedig Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas állhatott fel.



A rajt előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a hétfőn 70 évesen elhunyt háromszoros világbajnok osztrák Niki Laudáról. A pilóták körbe álltak a monacói célegyenesben, és mindannyian piros baseball sapkát viseltek, melynek az elején fehér NIKI felirat volt, a bal oldalára pedig Lauda három vb-címét jelképezve három aranyszínű babérkoszorú került, benne a vb-győzelmek évszámával.



A start gond nélkül zajlott le, Hamilton megtartotta a vezető pozíciót, mögé Bottas és Max Verstappen (Red Bull) sorolt be a második és harmadik helyre. A 15. kockából rajtoló Charles Leclerc (Ferrari) igyekezett nagyon hamar előrébb jönni, de az egyik előzési kísérleténél megpördült, defektet is kapott, a pályára került gumitörmelék takarítása miatt pedig a versenybíróság beküldte a biztonsági autót.



A Safety Car pályán töltött időszaka alatt a mezőny minden tagja megpróbálta letudni kerékcseréjét, Verstappen és Bottas egyszerre járt a boxutcában, ahol a holland megelőzte a finnt, de a küzdelem hevében a két autó összeért, s Bottas defektet kapott, ezért újra be kellett mennie a boxba.

A biztonsági autós szakasz után az élen Hamilton maradt, mögötte Verstappen, Vettel, Bottas volt a sorrend, a versenyautója nehéz vezethetőségére panaszkodó Leclerc pedig a 19. körben feladta a futamot. Valamivel később a boxutcában történtek miatt Verstappen öt másodperces időbüntetést kapott a versenybíróktól.



Hamilton a 35. körtől kezdve elkezdett panaszkodni arra, hogy a gumik olyan állapotban vannak, amely nem teszi lehetővé, hogy végigmenjen a versenyen, később már annak a félelmének adott hangot a csapatrádión, hogy nem tudja maga mögött tartani az ellenfeleket. A brit címvédő mögött Verstappen száguldott a második helyen, őt Vettel és Bottas követte minimális lemaradással.



A hajrában Hamiltonnak minden tudására szüksége volt ahhoz, hogy megakadályozza Verstappent az előzésben, de végül sikerrel járt, győzelmét pedig Niki Lauda emlékének ajánlotta.



Verstappen az öt másodperces időbüntetése miatt másodikként ért ugyan célba, hivatalosan azonban negyedik lett.



A vb két hét múlva, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik Montrealban.