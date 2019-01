Autósport

A csapatfőnök szerint Keszthelyi túlteljesített első Forma-3-as futamain

A fiatal magyar pilóta több évnyi túraautózás és a kategóriában megnyert három bajnoki cím után váltott. 2019.01.23 11:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csapatfőnöke szerint túlteljesítette az elvárásokat, saját bevallása alapján pedig sokat fejlődött pályafutása első hat Forma-3-as futamán a 18 éves Keszthelyi Vivien, aki pontszerzésekkel mutatkozott be a BlackArts Racing versenyzőjeként az F3 Asian Championship Winter Series elnevezésű sorozat első két hétvégéjén, Buriramban és Sepangban.



A fiatal magyar pilóta több évnyi túraautózás és a kategóriában megnyert három bajnoki cím után váltott, miután novemberben kiderült, hogy a neve szerepel az idén induló W Series elnevezésű új gyorsasági női autóverseny-sorozat szűkített nevezési listáján is. Mivel ebben a sorozatban Forma-3-as autókkal mérik majd össze tudásukat a versenyzők, Keszthelyi számára kiváló lehetőség volt, hogy az ázsiai bajnokságban versenykörülmények között elsajátítsa a formaautózás alapjait.



"Az előzetes tapasztalatok hiányában természetesen nagy kihívás, egyben nagy élmény is volt megtapasztalni és megtanulni ennek az autónak a vezetését, illetve megérteni a gumik viselkedését, és a különböző beállítások közötti különbséget" - mondta az MTI-nek Keszthelyi, aki élete első F3-as versenyén, Thaiföldön nyolcadik lett, egy nappal később pedig a 11. és a kilencedik helyen ért célba Buriramban. Egy héttel később Malajziában, a sepangi Forma-1-es pályán rendezték meg a sorozat második fordulóját, itt a magyar pilóta az első futamon kilencedik, majd 11. és 10. lett. Keszthelyi így a hat futamból négyen pontszerzőként zárt.



A mezőnyben szerepel a kétszeres Makaói Nagydíj-győztes, F3-as Európa-bajnoki második Daniel Ticktum, akit a Forma-1-es Toro Rosso istálló akart szerződtetni az elmúlt év végén, de Keszthelyi ellenfelei között van a korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher fia, David is, akivel a magánéletben több mint egy éve alkotnak egy párt. A mezőnyben Keszthelyi az egyetlen nő, a többiek, köztük a marokkói Alessandro Ghiretti, a belga Amaury Cordeel vagy az összetettben vezető holland Rinus van Kalmthout évek óta formaautóval versenyeznek, és különböző sorozatokban szereztek bajnoki címet, vagy végeztek a dobogón az összetettben.



"Nagyon örülök, hogy ilyen erős mezőnyben készülhetek. Azzal a céllal indultam el ebben a bajnokságban, hogy ismereteket, valamint tapasztalatot szerezzek a formaautó kategóriában, hiszen a W Series-ben is szeretnék jól teljesíteni, ahhoz viszont elengedhetetlen a sok teszt- és versenykilométer, aminek legalább egy részét megszerezhetem itt" - nyilatkozta Keszthelyi, aki biztos abban, hogy a továbbiakban egyre jobban hozzászokik az F3-as autóhoz, és a kellő tapasztalat megszerzése után a maximumot tudja majd nyújtani.

"Nyilvánvalóan érezhető, hogy kinek van nagyobb rutinja ezekkel a versenyautókkal, de hiszek abban, hogy fel lehet nőni a feladathoz, és mindazt, amit a többiek az elmúlt években már elsajátítottak, rengeteg munkával és kitartással én is meg tudom tanulni" - jelentette ki Keszthelyi Vivien, aki a legfiatalabb magyar pilóta lett az autósport történetében, aki egy teljes szezon keretein belül eljutott a nemzetközi Forma-3-as kategóriáig.



Bill O'Brien, a BlackArts Racing csapatfőnöke azt mondta, Keszthelyi személyében egy gyorsan tanuló, intelligens, kitartó és magabiztos fiatal pilótát ismert meg.



"Keményen küzdött a versenyhétvégéken, és jobb eredményekkel zárt, mint amelyeket előzetesen célnak kitűztünk a számára" - nyilatkozta a csapatvezető. "Ebben a sorozatban a világ legjobb Forma-3-as pilótái közül is itt vannak néhányan, Vivien pedig nagyot harcolt azért, hogy egyre közelebb kerüljön hozzájuk, ezért arra számítunk, hogy a folytatásban még tovább fejlődik majd."



Az ázsiai sorozat záró hétvégéjét szintén Sepangban rendezik február 23-án és 24-én.