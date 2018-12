Kimi Räikkönen túl sokat ivott és ellopta a show-t - videók

Szentpéterváron került megrendezésre pénteken a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) éves díjátadó gálaestje, melyen természetesen ott voltak a Forma-1 dobogósai, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is.



Räikkönen Abu Dzabiban még nem igazán örült neki, hogy mennie kell az oroszországi gálára, ám az alábbi videók tanúsága szerint végül igencsak lelazult.

Kimi holding a cigar and tells the camera to LEAVE HIM ALONE