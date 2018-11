Forma-1

Abu-Dzabi Nagydíj - Hamilton megkoronázta szezonját

A már ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjat, megkoronázva ezzel karrierje egyik legsikeresebb szezonját.



A második helyen a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája végzett, harmadikként pedig Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba.



A rajtot nagyobb probléma nélkül "túlélte" a mezőny, azonban még az első körben megtörtént a szezon egyik leglátványosabb balesete: Nico Hülkenberg (Renault) csatázott Romain Grosjeannal (Haas), és az egyik kanyarban a Renault jobb hátsó kereke összeért a Haas bal első abroncsával, aminek következtében Hülkenberg autója kétszer megpördült a tengelye körül, s végül fejjel lefelé állt meg a pályát övező gumifalban. A német pilóta sérülés nélkül megúszta az esetet, de a biztonsági autónak a pályára kellett hajtania a mentés idejére.



A Safety Car a negyedik körben engedte útjára a mezőnyt, a sorrend a dobogós helyeken Hamilton, Bottas, Vettel volt.



A hetedik körben a finn Kimi Räikkönen Ferrarija műszaki hiba miatt a célegyenesben megállt, így a 2007-es világbajnoknak nem sikerült jó eredménnyel búcsúznia az olasz csapattól. A műszaki mentés ideje alatt Hamilton a boxba hajtott kerékcserére, és ötödiknek tért vissza a pályára.



Vettel a 16., Bottas pedig a 17. körben kapta meg a friss abroncsokat, és az élmezőnyben a sorrend nem változott, igaz, ideiglenesen az ausztrál Daniel Ricciardo (Red Bull) vette át a vezetést, mivel ő csak a 34. körben állt ki kerékcserére.



Vettel a 35. körben utolérte és meg is előzte a hibázó Bottast, ezzel feljött Hamilton mögé a második helyre. Bottast rövidesen Verstappen is beérte, és egy agresszív manőverrel elment mellette, majd a másik Red Bull-lal Ricciardo is lehagyta a finnt.



Tíz körrel a leintés előtt Hamilton, Vettel, Verstappen volt az első három sorrendje, s ez a leintésig már nem változott.



A kétszeres világbajnok Fernando Alonso egy 11. hellyel búcsúzott a McLarentől és a Forma-1-től, a 37 éves spanyol pilótának ugyanis ez, pályafutása 312. futama volt az utolsó az F1-ben.



A levezető körön Hamilton és Vettel "közrefogta" Alonsót, a három versenyautó egyszerre fordult be a célegyenesbe, ahol aztán mindhárom pilóta gumiégetéssel ünnepelt.



A Forma-1-es vb következő idénye jövő márciusban startol Ausztráliában.