Forma-1

Már hivatalos: Kubica visszatér a Forma-1-be

Külföldi lapok már egy nappal korábban megszellőztették, ám most már hivatalos: Robert Kubica 2010 után visszatér a Forma-1-be, a Williams pilótájaként. Kubica egyébként tesztpilótaként ebben az idényben is a Williams alkalmazottja volt.



A lengyel pilóta még 2006-ban, a Magyar Nagydíjon debütált. Összesen 76 futamon vett részt, egyetlen győzelmét Kanadában aratta. 11 alkalommal végzett dobogós helyen.



2011 februárjában súlyos balesetet szenvedett, sokáig félő volt, hogy amputálni kell sérült kezét.



"Nagy kihívás volt visszatérni a Forma-1-be, de ami korábban szinte lehetetlennek tűnt, most úgy tűnik, mégis lehetséges. Hosszú utat tettem meg idáig, és most következnek az új kihívások a Willamsszel" - nyilatkozta a 33 éves pilóta.