'Mindig úgy éreztem, nem vagyok elég jó'

Csaknem öt évvel ezelőtt, 2013. december 29-én szenvedett síbalesetet a legendás Forma-1-es pilóta, Michael Schumacher. Fél évig kómában volt, a nyilvánosság előtt nem jelent meg többé, állapotáról a mai napig alig tudni valamit. Annyit lehet tudni, hogy a hétszeres világbajnokot svájci otthonukban ápolják.



Családja nemrég nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen valószínűleg az utolsó interjú látható, melyet Schumacher eddig adott. A felvétel, melyen Schumacer a rajongók kérdéseire válaszolgat, majdnem pontosan két hónappal a síbaleset előtt készült.



Az interjúban beszél a gokartozásról is, ami szerinte nagyon fontos egy autóversenyző felkészülésében. Arról is szól, hogy bár nagy csodálója Ayrton Sennának és a gokartos Vincenzo Sospirinek is, gyerekkorában egy focistáért rajongott: "Az én példaképem Toni Schumacher volt, mert nagyszerű futballistának tartottam" - mondta. Pályafutása alatt Schumacher is gyakran lépett pályára jótékonysági mérkőzéseken, sőt, a svájci FC Echichens csapatában is játszott.



"A kétely? Szerintem nagyon fontos. Hogy ne válj túl magabiztossá, hogy szkeptikus légy, és keresd, hogyan javulhatnál. Mindig úgy éreztem, nem vagyok elég jó, és dolgoznom kell magamon. Azt hiszem, ez volt az egyik recept, ami azzá tett, aki lettem” – vélekedik a videóban.



A Forma-1-ben töltött idő alatt a legjobban Mika Häkkinent tisztelte.