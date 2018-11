Brutális baleset a makaói GP-n: gerinctörést szenvedett a 17 éves versenyző - videók

Hatalmas baleset történt a makaói GP Forma-3-as futamán. A 17 éves Sophia Flörsch valamiért elveszítette uralmát autója felett, a kocsit pedig a legevőbe dobta egy rivális versenyző gépe. A fiatal pilóta kirepült a pályáról. A futamot piros zászlóval félbeszakították.

A fiatal versenyző eszméleténél volt a baleset után, kórházba szállították. Csapata, a Van Amersfoort Racing a Twitteren közölte, hogy állapota stabil, viszont gerinctörést szenvedett. Maga a fiatal versenyző is üzent a Twitteren, azt írta, jól van, de hétfőn megműtik.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.