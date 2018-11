F1

Brazil Nagydíj - Hamilton győzött, világbajnok a Mercedes

A friss ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte vasárnap a Forma-1-es Brazil Nagydíjat, sikerével pedig bebiztosította csapata sorozatban ötödik konstruktőri világbajnoki címét. 2018.11.11 21:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 33 éves Hamiltonnak ez volt az idei 10. és pályafutása 72. futamgyőzelme.



Hamilton mögött Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó legalsó fokára Kimi Räikkönen, a Ferrari finn versenyzője állhatott fel.



Hamilton a rajtot kiválóan kapta el, nem úgy a második kockából induló Sebastian Vettel (Ferrari), aki kénytelen volt az első kanyarban maga elé engedni a nála sokkal jobban startoló Valtteri Bottast (Mercedes). Az első kör végén így Hamilton, Bottas, Vettel volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de az akkor még hatodik Verstappen az első tíz körben megcsinálta a show-t: a 21 éves holland pilóta előbb Räikkönent, majd Vettelt, aztán Bottast is látványos, bátor és tökéletesen kivitelezett előzéssel utasította maga mögé, aztán üldözőbe vette Hamiltont.



A kerékcserék sorát Bottas kezdte meg a 19. körben, egy körrel később pedig Hamilton is friss abroncsokat kapott, majd a Ferrarik következtek: Vettel a 28., Räikkönen a 32. körben járt a boxban, a sort pedig Verstappen zárta, aki a 36. körben kapta meg az új gumikat.



A kerékcserék után a jól taktikázó Red Bull versenyautójával Verstappennek megnyílt az esélye harcba szállni a győzelemért, és a holland versenyző a 39. körben meg is előzte Hamiltont.



Arra azonban Verstappen sem számíthatott, hogy ezen - a számára kiválóan alakuló - futamon egy lekörözött pilóta okozza a vesztét: a francia Esteban Ocon (Force India) a célegyenes utáni második kanyar bejáratánál nem hagyott elég helyet Verstappennek, a két autó összeért, és mindkettő megpördült.



Hamilton ennek köszönhetően visszavette a vezetést, Verstappen kénytelen volt besorolni másodiknak, a harmadik pozíciót pedig Räikkönen foglalta el, miután a Ferrari csapatutasításának megfelelően előbb Vettel elengedte őt, majd a finn megelőzte honfitársát, Bottast.



Vettel 18 körrel a leintés előtt ismét a boxba hajtott új gumikért, és hetedikként tért vissza a versenybe, de azonnal javított egy pozíciót.



Tíz körrel a vége előtt Hamilton, Verstappen, Räikkönen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, és ez a leintésig már nem változott.



A vb két hét múlva Abu-Dzabiban zárul.