Mexikói Nagydíj - Hamilton ötödször világbajnok, Verstappen nyert

Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói Nagydíjon negyedikként ért célba, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.



A mexikóvárosi futamot a tavalyihoz hasonlóan Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg, a második helyen Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája, a harmadikon pedig csapattársa, a finn Kimi Räikkönen zárt. Verstappen az idén másodszor, pályafutása során ötödik alkalommal nyert futamot.



Hamilton a Forma-1 történetének második ötszörös vb-győztese, korábban ez csak az argentin Juan-Mauel Fangiónak sikerült az 1950-es években. A csúcsot változatlanul a hétszeres világbajnok német Michael Schumacher tartja.



A vasárnapi futamon Hamilton a harmadik helyről egészen kiválóan kapta el a rajtot, megelőzte a pole pozícióból startoló Daniel Ricciardót (Red Bull), de a második kockából induló Verstappent nem tudta kikerülni az első kanyar előtt. A negyedik-ötödik helyen Vettel és Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas küzdött egymással, végül a német ferrarisé lett a negyedik pozíció.



Az első kör végén Verstappen, Hamilton, Ricciardo volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, negyedikként Vettel, ötödikként Bottas, a hatodik pozícióban pedig Räikkönen haladt.



Hamilton és Bottas közvetlen egymás után, a 12. körben bent járt a boxban kerékcserén, egy körrel később pedig Ricciardo is friss abroncsokat kapott. Verstappen a vezető helyről a 14. körben állt ki kerékcserére, majd az ideiglenesen az élen álló Vettel a 17. körben, csapattársa, Räikkönen pedig közvetlenül utána hajtott a boxba.



Az élmezőnyben a kerékcserék után nem változott a helyzet, a dobogós pozíciókban sorrendben Verstappen, Hamilton és Ricciardo száguldott. Vettel a 34. körben megelőzte Ricciardót és feljött a harmadik helyre, öt körrel később pedig a célegyenesben Hamilton mellett is elment, így már második volt.



A 47. körben Ricciardo utolérte Hamiltont és elment mellette, így ismét harmadik volt, Hamilton pedig a boxba hajtott kerékcserére. Ugyanígy tett Vettel és Verstappen, majd Bottas is, Ricciardo azonban nem állt ki új gumikért.



Húsz körrel a leintés előtt Verstappen, Ricciardo, Vettel volt az első három sorrendje, Hamilton pedig ötödikként száguldott Räikkönen mögött. Ricciardo műszaki hiba miatt 10 körrel a vége előtt feladni kényszerült a futamot, így a Red Bullnak nem jött össze a kettős győzelem, Verstappen viszont az F1 történetének első olyan versenyzője lett, aki pályafutása során úgy nyert öt futamot, hogy 79 versenyén egyszer sem rajtolt a pole pozícióból.



Az idei vb két hét múlva, Brazíliában folytatódik.