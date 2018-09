Forma-1

Orosz Nagydíj - Hamilton 70. futamgyőzelme, közel az ötödik vb-cím

A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat, a sikerrel újabb nagy lépést tett ötödik vb-diadala felé. 2018.09.30 15:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 33 éves versenyzőnek ez volt az idei nyolcadik, egyben pályafutása 70. futamgyőzelme. Előnye az összetett élén 50 pontosra nőtt legfőbb riválisával, a szintén négyszeres vb-győztes, Szocsiban most harmadikként célba érő Sebastian Vettellel, a Ferrari német pilótájával szemben.



Az oroszországi futamot Hamilton csapattársa, a pole pozícióból startoló finn Valtteri Bottas zárta a második helyen.



A rajtot az első két sorokból indulók egyformán jól kapták el, Vettel mintha egy hajszálnyival gyorsabban reagált volna Hamiltonnál, és meg is támadta a címvédőt, de nem tudta megelőzni.



Az első kör végén Bottas, Hamilton, Vettel volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, negyedikként Kimi Räikkönen (Ferrari) haladt, a monacói Charles Leclerc (Sauber) pedig ötödiknek jött fel, miközben a 19. pozícióból startoló holland Max Verstappen - aki vasárnap ünnepelte 21. születésnapját - a harmadik körben már kilencedikként autózott.



A 10. körben Bottas előnye egy másodperc körüli volt Hamiltonnal szemben, közben Verstappen az ötödik helyig jött fel, így a rajt utáni 10 körben 14 pozíciót javított.



A kerékcserék sorát Bottas kezdte meg a 12. körben, eggyel később Vettel is a boxba hajtott friss abroncsokért, a Mercedes pedig azonnal kihívta kerékcserére Hamiltont, azonban a brit címvédőnek minimális különbséggel ugyan, de nem sikerült Vettel elé visszatérnie a pályára.



Hamilton nem várt sokáig, azonnal elkezdte támadni Vettelt, és a második próbálkozásakor, egy agresszív és nagyon határozott manővernek köszönhetően sikerrel is járt, megelőzte riválisát. A vezetést ideiglenesen Verstappen vette át, a holland versenyzőt azonban hamar utolérte a Bottas, Hamilton, Vettel trió, a Mercedes finn pilótája pedig a 25. körben maga elé engedte az ötödik vb-címéért hajtó csapattársát.



Hamilton a 42. körben beérte Verstappent az élen, de megelőzni nem tudta, azonban egy körrel később a holland pilóta kihajtott a boxba kereket cserélni.



Tíz körrel a leintés előtt így Hamilton vezetett, mögötte Bottas és Vettel száguldott.



A hajrában az élmezőnyben haladók már nem hibáztak, Hamilton győzött, ezzel tovább növelte az előnyét a vb-pontversenyben.



A vb jövő hétvégén Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.