Orosz Nagydíj - Bottasé a pole pozíció, Hamilton második

Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Forma-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 29 éves versenyzőnek ez az idei második, pályafutásának pedig hetedik pole pozíciója.



Bottas mellől csapattársa, a címvédő és az összetettben most is az élen álló, négyszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton startolhat.



A harmadik rajtkockát Hamilton legfőbb kihívója, a vb-pontversenyben 40 pontos hátránnyal második német Sebastian Vettel, a Ferrari négyszeres világbajnok versenyzője foglalhatja el.



A Red Bull versenyzői, az ausztrál Daniel Ricciardo és a holland Max Verstappen nem vettek részt az időmérő mindhárom szakaszában, motorcsere miatt ugyanis mindenképpen a rajtrács végéről kell majd megkezdeniük a vasárnapi futamot. Ugyanígy járt a Toro Rosso két pilótája, a francia Pierre Gasly és az új-zélandi Brendon Hartley is, valamint a McLaren veterán spanyol versenyzője, a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso.



Az 53 körös Orosz Nagydíj vasárnap 13.10 órakor kezdődik.



A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)



2. sor:

Sebastian Vettel (német, Ferrari)

Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)



3. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Esteban Ocon (francia, Force India)



4. sor:

Charles Leclerc (monacói, Sauber)

Sergio Perez (mexikói, Force India)



5. sor:

Romain Grosjean (francia, Haas)

Marcus Ericsson (svéd, Sauber)



6. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault)

Nico Hülkenberg (német, Renault)



7. sor:

Szergej Szirotkin (orosz, Williams)

Stoffel Vandoorne (belga, McLaren)



8. sor:

Lance Stroll (kanadai, Williams)

Max Verstappen (holland, Red Bull)



9. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)



10. sor:

Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso)

Fernando Alonso (spanyol, McLaren)