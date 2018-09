Forma-1

Szingapúri Nagydíj - Hamilton győzött és közelebb került ötödik vb-címéhez

A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, ezzel pedig újabb lépést tett pályafutása ötödik vb-győzelme felé. 2018.09.16

A 33 éves Hamiltonnak ez volt az idei hetedik, és pályafutása 69. futamgyőzelme, az összetettben pedig 40 pontra növelte előnyét legfőbb riválisával, a Szingapúrban harmadikként célba ért, szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel, a Ferrari német versenyzőjével szemben.



A villanyfényes szingapúri GP-n Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája lett a második.



A rajtot Hamilton, a mellőle startoló Verstappen, valamint a harmadik helyről induló Vettel is jól kapta el, miközben a két Force India-pilóta, Sergio Pérez és Esteban Ocon összeakadt egymással, utóbbi pedig a falnak csapódott. A versenybíróság ezért a pályára küldte a biztonsági autót, de Vettel még ezt megelőzően meg tudta előzni Verstappent.



A negyedik körben engedte útjára a mezőnyt a biztonsági autó, a dobogós helyeken sorrendben Hamilton, Vettel és Verstappen száguldott.



Vettel a 15. körben kiállt kerékcserére, egy körrel később Hamilton is így tett, a 18. körben pedig Verstappen is megkapta a friss abroncsokat, ráadásul sikerült visszatérnie a versenybe Vettel elé.



Féltávnál Hamilton öt másodperccel vezetett Verstappen előtt, a harmadik pozícióban pedig Vettel száguldott, nagyjából nyolc másodperccel lemaradva Hamiltontól.



Verstappen a 38. körben utolérte Hamiltont, miután a brit jelentősen lelassult a lekörözések közben. A holland versenyző egy alkalmas pillanatban megpróbálkozott az előzéssel, de nem járt sikerrel.



Tíz körrel a leintés előtt Hamilton előnye négy másodperc volt Verstappennel szemben, míg a holland pilótát több mint 11 másodperccel követte Vettel a harmadik helyen.



A hajrában már nem történt változás, Hamilton magabiztos sikert aratott és közelebb került pályafutása ötödik vb-címének megszerzéséhez.



A vb két hét múlva Szocsiban, az Orosz Nagydíjjal folytatódik.