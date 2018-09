F1

Olasz Nagydíj - Nagy hajrá után Räikkönené a pole pozíció

A 2007-ben világbajnok Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves finn pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. 2018.09.02 01:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A karrierje 287. F1-es versenyhétvégéjén résztvevő versenyzőnek ez az idei első, egyben pályafutása 18. időmérős sikere, a Ferrari pedig 2010 után először kezdhet ismét a pole pozícióból futamot hazai közönsége előtt, Monzában.



A Ferrari sikerét tovább növeli, hogy Räikkönen mellől csapattársa, a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettel startolhat vasárnap, a címvédő és szintén négyszeres világbajnok, az összetettben most is az élen álló brit Lewis Hamilton (Mercedes) pedig a harmadik rajtkockát foglalja majd el.



Räikkönen legutóbb tavaly májusban, a Monacói Nagydíjon nyert időmérő edzést, most új monzai körrekorddal (1:19.119 perc) bizonyult a legjobbnak. A leintéskor előbb Hamilton, majd Vettel, végül Räikkönen ért körbe, egymás után megjavítva a köridőt.



A finn pilóta egyszer már indulhatott a pole pozícióból Monzában, egészen pontosan 12 évvel ezelőtt, 2006 szeptemberében, még a McLaren-Mercedes versenyzőjeként.



Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15.10 órakor kezdődik.



A teljes rajtsorrend:



1. sor:

Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)

Sebastian Vettel (német, Ferrari)



2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)



3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Romain Grosjean (francia, Haas)



4. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault)

Esteban Ocon (francia, Force India)



5. sor:

Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)

Lance Stroll (kanadai, Williams)



6. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Szergej Szirotkin (orosz, Williams)



7. sor:

Fernando Alonso (spanyol, McLaren)

Sergio Perez (mexikói, Force India)



8. sor:

Charles Leclerc (monacói, Sauber)

Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso)



9. sor:

Stoffel Vandoorne (belga, McLaren)

Marcus Ericsson (svéd, Sauber)



10. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)

Nico Hülkenberg (német, Renault)