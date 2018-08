Forma-1

Hatalmas rajtbaleset után Vettel nyerte a Belga Nagydíjat

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjat, ezzel 17 pontra csökkentette a hátrányát a címvédő és a vb-pontversenyben vezető, most második Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit versenyzőjével szemben.



A 31 éves Vettelnek ez volt az idei ötödik, pályafutása 52. futamgyőzelme.



A szintén négyszeres vb-győztes Hamiltonnak ezúttal nem volt reális esélye megszereznie az első helyet Vetteltől.



A harmadik helyen Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba Spa-Francorchamps-ban.



Az első sorokból indulók egyformán jól rajtoltak, Hamilton megőrizte a vezetést, mögé Vettel és Esteban Ocon (Force India) sorolt be. A mezőny közepén az első kanyarban hatalmas baleset történt, melynek nyomán Fernando Alonso (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault) és Charles Leclerc (Sauber) is kénytelen volt feladni a küzdelmet.



Az első egyenesben Vettel a szélárnyékot és a Ferrari motorerejét kihasználva megelőzte Hamiltont, Ocont pedig csapattársa, Sergio Perez hagyta le, közben a versenybíróság a baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót.



A Safety Car a negyedik kör végén állt ki a mezőny elől, ekkor Vettel, Hamilton, Perez volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje. Hamilton az újraindításnál megtámadta Vettelt, de a német pilóta jól védekezett, megtartotta az első helyet és elkezdett távolodni riválisától.



A 11. körre Verstappen lehagyta Ocont és Perezt is, így feljött harmadiknak, miközben Vettel már közel négy másodperccel vezetett Hamilton előtt.



A kerékcserék sorát Hamilton kezdte meg, ő a 22. körben járt a boxban, egy körrel később Vettel is friss abroncsokat kapott, s az élen maradt, igaz, előnye 1.7 másodpercre csökkent Hamiltonnal szemben.



Tizenöt körrel a verseny vége előtt Vettel már öt másodperccel vezetett Hamilton előtt, Verstappen pedig magabiztosan tartotta a harmadik pozíciót.



A hajrában egy jelentős változás történt a pontszerző helyeken: az utolsó rajtkockából startoló Valtteri Bottas (Mercedes) feljött negyediknek, miután négy körrel a leintés előtt megelőzte Perezt.



A vb egy hét múlva Monzában, az Olasz Nagydíjjal folytatódik.