Rossz hírek

Tüdőátültetésen esett át Niki Lauda

Tüdőátültetésen esett át a 69 éves Niki Lauda. A háromszoros F1-es világbajnokot egy bécsi klinikán ápolják, állapota a hírek szerint nagyon súlyos. A kórház a család kérésére nem adott bővebb tájékoztatást, az ORF ugyanakkor úgy tudja, hogy a műtét sikeres volt.



Niki Lauda ibizai nyaralását megszakítva került kórházba, eleinte úgy tűnt, csak egy nyári megfázás döntötte le a lábáról, ám tünetei nem múltak, egyre makacsabbak lettek, ekkor döntöttek kórházi ápolásáról.



Lauda betegségének híre augusztus 1-jén, 42 évvel majdnem tragikus nürburgringi balesetének évfordulóján derült ki. Akkor majdnem bennégett a Ferrarijában, a tűzben súlyos égési sérüléseket szenvedett, a tüdeje is károsodott.



A baleset miatt később kétszer is veseátültetésen esett át.



Saját légitársaságot vezet, illetve a Mercedes Forma-1-es csapatának tanácsadója. Betegsége miatt kihagyta a Német és a Magyar Nagydíjat is.