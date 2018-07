F1

Magyar Nagydíj - A mentők felkészültek a futamhétvégére

Az Országos Mentőszolgálat több mint 150 szakemberrel, húsz mentőkocsival, két mentőhelikopterrel, két speciális kimentő csapattal és hat mentőorvosi kocsival van jelen a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén a hétvégén. 2018.07.27 19:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője pénteken az MTI-vel azt közölte: a versenyen egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra egyaránt alkalmas ambulancia is működni fog.



A versenyzők biztonságán túl a nézők megfelelő ellátására is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a szektorokhoz telepített mentőautókon és gyalogos elsősegélynyújtókon kívül két "tömeges baleseti egység" is kitelepül, amelyek mobil ellátóhelyként működhetnek.



Hangsúlyozta, hogy a rendezvény egészségügyi biztosítása a lakosság mentőellátását nem érinti, hiszen a versenyt a mentők pluszkapacitásával, tartalék járműveivel és szabadnapos dolgozóival biztosítják.



A Forma-1 magyar mentői évről évre dicséretet kapnak azon a versenyt megelőző tesztvizsgán, amelyen a mentőellátás szakszerűségét, a csapatmunka gördülékenységét és a gyorsaságot mérik a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) illetékesei - tette hozzá Győrfi Pál.