Forma-1

Magyar Nagydíj - Idén is helyszíni rendőrtáborból biztosítják a rendezvényt

Idén is helyszíni rendőrtáborból biztosítják a Forma-1-es Magyar Nagydíjat - mondta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön Mogyoródon tartott sajtótájékoztatóján.



András Tamás közölte: a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szokásos létszámmal gondoskodnak a rendezvény biztonságáról. A Pest megyei rendőrök munkáját a Készenléti Rendőrség, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai, továbbá osztrák, szlovák, román és lengyel rendőrök segítik.



A BRFK rendőreivel elsősorban a közlekedési útvonalak biztosításában működnek együtt, míg a külföldi rendőrök a külföldi látogatók tájékoztatásában, papírjaik, gépjárműveik ellenőrzésében segítenek. A rendezvényen motoros és lovas rendőrök is lesznek, továbbá a forgalmat helikopterről is figyelik majd.



A hétvégén 33. alkalommal rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat a mogyoródi Hungaroringen.



András Tamás elmondta: a programok már csütörtök délután megkezdődnek a boxutca-látogatásokkal. A pálya mellett felállított rendőrtáborban csütörtök déltől folyamatos szolgálatot látnak el a rendőrök.



A szóvivő hozzátette, csütörtökön csak akkor lesznek forgalomkorlátozások, ha azok indokoltak. Péntek reggel viszont a mogyoródi pálya környékén és az oda vezető utakon több forgalomkorlátozás lép életbe. Ezekről térképmelléklettel részletes tájékoztató található a rendőrség honlapján, ahol külön linket is nyitottak a Forma-1-es Magyar Nagydíjjal kapcsolatos információknak.



András Tamás külön felhívta a figyelmet arra, hogy péntek reggeltől minden délelőtt a pálya irányába, míg délután a rendezvények végétől az ellenkező irányba egyirányúsítják a forgalmat. Kiemelte: ha valaki az egyirányú úton túlhalad, semmiképpen ne forduljon vissza, hanem menjen egy kört a pálya körül.



A szóvivő arra figyelmeztetett: mindenki csak kijelölt helyen parkoljon az autójával, ne hagyjon abban látható helyen értékeket, figyeljen oda arra, hogy bezárja a járművet, az ablakokat pedig húzza fel.