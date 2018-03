F1

Rémálom a Forma-1-esek előszezoni tesztelésén Barcelonában - videó

Kedden a múlt hetinél sokkal barátságosabb, napos, inkább hűvös, mint hideg időben folytatódott a Forma-1-esek 2018-as előszezoni tesztelése Barcelonában - írja a Vezess.



A második négy napból az elsőt Sebastian Vettel "vitte", a német pilóta még délelőtt elért 1:,369-es körével lett a leggyorsabb, a leintésig pedig végül közel három versenytávot, 168 kört tett meg a Ferrari SF-71H-val.



A második idő Valtteri Bottasé lett, ő pontosan kéttizeddel maradt el a négyszeres világbajnoktól, de nem kevésbé volt szorgalmas: ebédszünetig Vettelével egyező 86 kört ment, majd délután Lewis Hamilton (4.) vette át a Mercedest, aki ugyanannyit beletett a címvédő autóba.



A Red Bullnak is eredményes napja volt, annak ellenére is, hogy Daniel Ricciardo betegsége miatt csak reggel cserélték meg a pilóták beosztását és ültették Max Verstappent az RB14-esbe. A holland a harmadik idővel és 127 körrel zárt, ugyanakkor délután fél öt előtt nem sokkal volt egy leállása a pályán, az autót trélerrel kellett visszavinni a bokszutcába. Míg délelőtt dicsérni lehetett a múlt héten a legtöbbet futó Toro Rosso-Hondát, délutánra megérkezett a Red Bull kisebbik csapatának első komolyabb megbízhatósági problémája, így Pierre Gasly akkor már nem járt a pályán.



A francia azonban még így is messzebb jutott, mint a McLaren, akiknél a múlt heti kerékanya-elhagyás és kipufogó-túlmelegedés után ma újabb gondok adódtak. Stoffel Vandoorne alatt a nap kezdetén kétszer is leállt az autó, egyszer a bokszutca kijáratánál, majd nem sokkal később a célegyenes elején, az ebédszünetig 7 körig jutott. Délután ugyan belehúztak, de újabb leállás vetett véget a munkának, hidraulikai probléma. 38 kör jött össze.



A Mercedeshez hasonlóan a Renault és a Williams is mindkét versenyzőjét pályára küldte kedden.