Forma-1

Magyar Nagydíj - Szépen fogynak a jegyek

hirdetés

A sportvezető a Digi Sport pénteki Reggeli Start című műsorában elmondta, tavaly szinte rekordbevételük volt, de időarányosan már most 30 százalékkal afölött tartanak a jegyeladásban. A Bronz 1-2 lelátót bővíteni fogják, s mivel az olcsóbb jegyek már elfogytak, ezért mobillelátókat is építeniük kell.



Gyulay hozzátette, mindez azért is biztató, mert a Forma-1 még el sem indult, s az első, ausztráliai futam után további növekedésre számít.



Az elnök-vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a Forma-1-es versenyrendezők közül 10 városnak is egy-két éven belül lejár a szerződése, ezért azok most folyamatosan konfrontálódnak a jogtulajdonos Libefrty Médiával, nagy náluk az idegeskedés és a bizonytalanság. Hozzáfűzte, ugyanakkor 40 olyan város van, amely szeretne bekerülni a helyszínek közé.



"Áldom az eszünket, hogy sikerült 2026-ig serződést hosszabbítanunk, mert így a Forma-1-es jogokat birtokló Liberty Média nem kényszerítheti minket egy csomó fejlesztésre, vagy bármi másra, amit a hosszabbítás feltételeként szabhatna" - fejtette ki Gyulay.



"Mi nyugodtak lehetünk, jó is a kapcsolatunk a Liberty Médiával, de nem szabad elkényelmesednünk" - jelentette ki Gyulay, aki elismerte, hogy a programba bekerülő vietnami főváros és Miami jó piacot jelentenek, s több jogdíjat is fizetnek, mint Magyarország.



A Hungaroring első embere beszélt arról is, hogy a Liberty Média a versenyek érdekesebbé tétele érdekében egyes pályákon szeretne újabb előzési zónákat kialakítani, így jelenleg arról "meccselnek" a felek, hogy milyen legyen a Hungaroring pályájának új vonalvezetése.



Egyúttal elismerte, hogy "bár az aszfaltcsík rendben van, de a kiegészítő épületek, a lelátók és a versenyigazgatási központ is elavultak". Ráadásul a helyzetüket nehezíti, hogy az 1985-ben épült falelátókat nem lehet felújítani, csak a régieket elbontani, s újakat építeni helyettük, s mindezt úgy kell végrehajtani, hogy közben minden évben lehessen a pályán Forma-1-es futamot rendezni.