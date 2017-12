Forma-1

A Williams magyar technikusa egyelőre nem gondol az előrelépésre

Jánvári Zsolt, a Williams magyar technikusa jól érzi magát Forma-1-es csapatánál, és egyelőre nem gondolkodik azon, hogy a ranglétrán feljebb lépve erősebb csapathoz szerződjön. 2017.12.20 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"A paddockban gyakorlatilag már majdnem mindenki mindenhol dolgozott" - mondta Jánvári kedden az M4 Sport Sportreggeli című műsorában. Hozzátette, a pilótákhoz hasonlóan a technikusok között is rendszeres a csapatok közötti mozgás, csak az ő esetükben közel sem akkora a hírverés.



"Van lehetőség feljebb lépni, de az odáig vezető utat is ugyanúgy végig kell járni" - hangsúlyozta a szakember, aki kiemelte: vannak csapatok, ahol elsősorban újoncokat foglalkoztatnak, így ugródeszkát jelentenek nekik.



"Valószínűleg ez lesz az én esetemben is, de egyelőre nagyon jól érzem magam a helyemen, a váltás még a jövő zenéje" - árulta el Jánvári. Elmondta: nagy adag alázat kell ahhoz, hogy valaki megragadjon a Forma-1-ben, továbbá az, hogy folyamatosan tanuljon, képezze magát.



A Williams elektronikai részlegéhez tartozó Jánvári az első olyan szezonját töltötte a Forma-1-ben, amikor minden futamon a helyszínen is dolgozott, idén elsősorban Felipe Massa autóját felügyelte.



"Nagyon megszervezett rohanás az egész történet" - közölte a háttérről Jánvári, aki elmondása szerint "hosszú, fárasztó" szezonon van túl, melynek így is élvezte minden pillanatát.



A Williams idén az ötödik helyen végzett a csapatok versenyében, pilótái közül a brazil Felipe Massa utolsó szezonjában a tizedik, míg a kanadai Lance Stroll a tizenegyedik helyen zárt.