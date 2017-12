F1

Már a családja is búcsúzik Schumachertől?

hirdetés





A legbiztosabb információ Schumiról még 2016. július 27-én hangzott el, Sabine Kehm nyilatkozta, hogy egészségügyi állapotáról továbbra sem szeretnének nyilatkozni a család kérésére. A család évek óta tartja magát ehhez, így nem csoda, hogy folyamatosan jelennek meg ellentmondásos hírek a pilóta állapotáról. Egyszer az reppen fel, hogy jobban van, máskor az ellenkezője. Egy német magazinnak súlyos kártérítést kell fizetnie a hétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta családjának, mert álhíreket terjesztett.



A Legfrissebb találgatások szerint a Schumacher család most egyértelmű lépésre szánta el magát, búcsúzik Schumachertől, így elárverezik emléktárgyait. Ennek minden pletykától független jó oka is lehet, hiszen az otthoni orvosi kezelés bizonyára méregdrága, ám jól tudjuk, hogy Schumacher szorosan kötődött érzelmileg is tárgyaihoz, így nincs az a feleség, aki ezt megengedné. Hacsak nem felejteni akarnak...



Michael Schumacher 2013-ban súlyos balesetet szenvedett a Francia Alpokban. 2014-ben ugyan magához tért a kómából, de azóta is képtelen beszélni vagy megmozdulni. Felesége, Corinna évekig azt monda: hisz abban, hogy férje fel fog épülni.