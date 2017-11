Partneri alapon

30 év után visszatér az Alfa Romeo a Forma-1-be

30 évnyi távolmaradás után visszatér az Alfa Romeo a Forma-1-be: a Sauber partnereként, Alfa Romeo Sauber F1 Team néven indulnak jövőre.



"Az Alfa Romeo rajongói ismét szurkolhatnak egy autógyártónak, ami eltökélt, hogy egy izgalmas, új fejezetet írjon a legendás sporttörténetébe" - nyilatkozta a mai napon Sergio Marchionne tulajdonos. Stratégiai, technikai és kereskedelmi együttműködés is kialakul majd a két fél között. Az Alfa Romeo Sauber a 2018-as Ferrari motort fogja használni, és az Alfa Romeo színeit valamint logóját is magán viseli majd.



"Meggyőződésünk, hogy együtt nagy sikerre vezethetjük az Alfa Romeo Sauber F1 Teamet, és várjuk már a hosszú és sikeres együttműködést" - mondta el Pascal Picci, a Sauber csoport elnöke.



Giuseppe "Nino" Farina révén, önálló konstruktőrként az Alfa Romeo nyerte a világbajnokság történetének első futamát, az 1950-es Brit Nagydíjat. Egyéni értékelésben is győztek, majd ezt 1951-ben Juan Manuel Fangio révén megismételték. Önálló csapattal és motorszállítóként 1988-ig vettek részt a sportban.