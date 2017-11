F1

Brazil Nagydíj - Vettel nyert, Hamilton a boxból rajtolva negyedik

hirdetés

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, amelyen a negyedik vb-címét két hete bebiztosító Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a boxutcából rajtolva negyedik lett.



A 30 éves Vettelnek ez az idei ötödik, és pályafutása 47. futamgyőzelme, Sao Paulóban 2010 és 2013 után harmadszor győzött.



Vettel mögött Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas ért célba másodikként, Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája pedig harmadikként.



A rajtot Vettel kapta el a legjobban, és az első kanyarban meg is előzte a pole pozícióból induló Bottast. Romain Grosjean (Haas) és Esteban Ocon (Force India) ütközése miatt a versenybíróság már az első körben a pályára küldte a biztonsági autót, a boxutcából rajtoló Hamilton közben máris feljött a 14. helyre. A dobogós helyeken Vettel, Bottas, Räikkönen volt a sorrend, a Safety Car pedig az ötödik körben engedte útjára a mezőnyt.



A futam csaknem feléig leginkább Hamilton felzárkózása szolgáltatta a show-t, a friss négyszeres világbajnok ugyanis a 15. körben már a hatodik helyen száguldott, elképesztően gyorsnak tűnt az ellenfelekhez képest, akiket egymás után "vadászott le."



A kerékcserék sorát a 28. körben Bottas kezdte meg, egy körrel később Vettel, a 30. körben pedig Räikkönen is új gumikat kapott a boxban.



Ekkor Hamilton átvette a vezetést, s egészen a 44. körig haladt boxkiállás nélkül, majd megkapta a friss abroncsokat, s az ötödik helyen állt vissza a versenybe, valamivel több, mint 18 másodperccel lemaradva az élen száguldó Vetteltől.



Hamiltonnak a csapatrádión azt mondták, hogy elérhető számára a dobogós hely, a brit pilóta ennek megfelelően igyekezett egymás után megfutni a lehető leggyorsabb köröket.



Tíz körrel a leintés előtt Hamilton már negyedik volt, és üldözőbe vette a harmadik pozícióért Räikkönent, de a rutinos finn maga mögött tudta tartani, így a britnek meg kellett elégednie a negyedik hellyel.



A vb két hét múlva, az Abu-Dzabi Nagydíjjal fejeződik be.

Brazil Nagydíj - Végeredmény, a vb-pontversenyek állása

A vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása:



Végeredmény, Brazil Nagydíj, Sao Paulo (71 kör, 305,909 km, a pontszerzők):

1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:31:26.262 óra

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 2.762 másodperc hátrány

3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 4.600 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 5.468 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 32.940 mp h.

6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 48.691 mp h.

7. Felipe Massa (brazil, Williams) 1:08.882 perc h.

8. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1:09.363 p h.

9. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:09.500 p h.

10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1 kör h.

pole pozíció: Bottas



A vb-pontversenyek állása 19 futam után (még 1 van hátra):



pilóták:

1. Hamilton 345 pont - már világbajnok

2. Vettel 302

3. Bottas 280

4. Ricciardo 200

5. Räikkönen 193

6. Verstappen 158

7. Perez 94

8. Esteban Ocon (francia, Force India) 83

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 54

10. Massa 42

11. Lance Stroll (kanadai, Williams) 40

12. Hülkenberg 35

13. Romain Grosjean (francia, Haas) 28

14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 19

15. Alonso 15

16. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 13

17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8

18. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5

19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 5



csapatok:

1. Mercedes 625 pont - már világbajnok

2. Ferrari 495

3. Red Bull 358

4. Force India 177

5. Williams 82

6. Toro Rosso 53

7. Renault 49

8. Haas 47

9. McLaren 28

10. Sauber 5