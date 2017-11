F1

A Ferrari kész kiszállni a Forma-1-ből

A Ferrari a kezdetek óta tagja a száguldó cirkusz mezőnyének. Nem kérdés, hogy nincs fontosabb márka a Forma-1-ben, ám a legendás olasz márka nem igazán elégedett a Liberty Media munkájával és a jövőbeni terveivel – írja a hu.motorsport.com. Emiatt 2020 után, közvetlen az új motorformula bevezetése előtt kiszállhatnak, Maranello nélkül viszont a száguldó cirkusz minden szempontból összeomlana.



Bár az évtizedek alatt a Ferrari már számos alkalommal fenyegetőzött kiszállással, most a Mercedes és a Renault is aggodalmát fejezte ki a 2021-ben bevezetésre kerülő új motorszabályok miatt, remélhetően az olaszok megint csak fenyegetésnek szánták, hogy készek 2020 után teljes mértékben kiszállni a sportból.



Sergio Marchionne, a Ferrari elnöke azt nyilatkozta, ha az F1 nem jelent olyan platformot számukra, ami megfelel az igényeiknek, akkor ők ebben a továbbiakban nem fognak részt venni. A Liberty Media ténykedését, beleértve az új motorszabályokat is komolyan kifogásolja. Az új motorformulával egyáltalán nincsenek kibékülve, ami gyakorlatilag egy egyen szériát eredményezne. Az olaszok úgy látják, rossz irányba halad a sport, technikai szempontból is, és ez bizonyos döntésekre kényszeríti őket.



A Ferrari csak 2020-ig írta alá a szerződését a Forma-1-ben, hosszú távú megállapodás még nem született. A csapatok és a gyártók a hét elején találkoztak a Forma-1 főnökeivel és az FIA előjáróival, hogy megvitassák a motorhelyzetet 2021-re. Egyébként a Mercedes és a Renault is egy hatalmas fejlesztési költségről beszél az új motorok miatt, amit már ők sem akarnak lenyelni.