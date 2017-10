Hihetetlen

Forma-1: minden ütközés után meg kell majd várni, míg kiérnek a rendőrök

Megszokhattuk, hogy nagyon hülyék ülnek az uniós döntéshozó pozíciókban. A parlament pedig csak biodíszlet, bólogatnak a hülyéknek és nem tesznek semmit. A nemzetállamok is hagyják a bolond, szabadon engedett döntéshozó selejteket.



Egy 2014. szeptemberi bírósági ítélet, az úgynevezett VNUK-ügy alapján ugyanis a megszületett új EU-szabályozás tervezete értelmében minden motorral hajtott, személyszállításra alkalmas eszközre kötelező lesz harmadik félnél biztosítást kötni az EU 27 tagállamában, beleértve a traktorokat, a fűnyíró traktorokat és a versenyautókat is.



A 3 évvel ezelőtti ügyben egy szlovén férfi indított pert, amiért egy traktor utánfutója elsodorta a létrát, amin dolgozott, ő pedig az utánfutó biztosításának kárára szeretett volna kártérítést kapni, és nyert is.

A szabályozás alapján minden motorsportban történt versenybalesetet úgy kellene kezelni, mint egy utcai balesetet, vagyis a rendőrségnek kell eljárnia, még ha az privát versenypályán történt is.



Ez azt jelenti, hogy a szabályozás az EU-s motorsport teljes megszűnését is előidézheti.