Magyar Nagydíj - Baumgartner Zsolt visszatért a Hungaroringre

Visszatért a Hungaroringre, és a 32. Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén pályára is hajtott Baumgartner Zsolt, Magyarország történetének első és eddig egyetlen F1-es versenyzője, valamint pontszerzője. 2017.07.30 14:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 36 éves korábbi pilóta az MTI-nek úgy nyilatkozott, "szép időszak" volt a pályafutásában a 2003-as, illetve a 2004-es év, amikor bemutatkozhatott az autósport elitkategóriájában, majd a 2004-es Egyesült Államok Nagydíján, Indianapolisban a nyolcadik helyen ért célba a Minardival - a mezőny leggyengébb autójával -, s ezzel egy pontot szerzett.



"Óriási siker volt, hogy azzal a nehéz autóval legalább ezt az eredményt elértük. Korábban a Minardival csak Mark Webber tudott pontot szerezni, ezért sokat jelentett az a nyolcadik hely a csapatnak is" - emlékezett vissza arra az időszakra Baumgartner, aki versenyzőként húsz F1-es futamon indult. Baumgartner most az úgynevezett F1 Experiences, azaz F1 Élmények programban dolgozik mint pilóta, s kétüléses Forma-1-es autóval viszi körbe a különböző pályákon a vendégeket.



"Ennek a programnak az a lényege, hogy mi tulajdonképpen 11. csapatként utazunk együtt a mezőnnyel, és a kiválasztott vendégeknek megmutatjuk, hogyan működik egy F1-es istálló" - mondta a pilóta, majd hozzátette: az egész versenyhétvégén úgy dolgoznak, mint egy F1-es csapat, de csak három-négy kör erejéig hajtanak a pályára, "az élmény kedvéért".



Baumgartner Zsolt elárulta, hogy a kétüléses autók karosszériájának alapja a 2000-es években használt Tyrell, míg a motorja egy 2003-as V10-es Cosworth, amelynek hangját minden pályán nagyon szeretik a nézők és a csapatok tagjai is.



"Monzáig bezárólag minden pályán ott leszünk, a belgiumi Spa és az olaszországi Monza nagy élmény lesz nekünk is, mert ezekkel az autókkal nem mentünk még ott, aztán elmegyünk még az Egyesült Államokba és Mexikóba" - mondta Baumgartner. A pilóta elmondta, hogy a Forma-1 új tulajdonosa egyelőre kísérleti jelleggel vezette be ezt a programot, a jövőben pedig remélhetőleg egyre több helyszínen, kibővített lehetőségekkel folytatódik majd.



Baumgartner szerint a Hungaroringnek nagyon jót tett a tavalyi újraaszfaltozás, élvezetesebb lett a pálya, s külön örül annak, hogy az idén is nagyon sok néző, köztük magyarok is kilátogattak az eseményre.