Forma-1 Magyar Nagydíj

Ricciardo volt a leggyorsabb az első szabadedzésen a Hungaroringen

Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája érte el a legjobb köridőt a 32. Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén, pénteken. 2017.07.28 12:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A versenyzők meglehetősen sok időt töltöttek a pályán, a többség 25 és 30 kör között teljesített a hétvége első gyakorlásán, amelyen sokáig a két Mercedes volt a leggyorsabb, végül azonban a háromszoros világbajnok brit Lewis Hamilton harmadik, csapattársa, a finn Valtteri Bottas pedig ötödik lett.



Ricciardo mögött Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája zárt a második helyen, a negyedik pozícióban pedig Max Verstappen, a Red Bull 19 éves holland versenyzője fejezte be az edzést.



A vb-címért Hamiltonnal harcban álló, az összetettben most egy ponttal vezető Sebastian Vettel, a Ferrari négyszeres vb-győztes német pilótája hatodik lett, a 7-8. helyre pedig a két McLaren-versenyző, a spanyol Fernando Alonso és a belga Stoffel Vandoorne fért be.



A gyakorlást 40 perc után piros zászlóval félbe kellett szakítani, mert a Haas istálló dán pilótáját, Kevin Magnussent helyettesítő olasz Antonio Giovinazzi a pálya hátsó szakaszán, egy gyors kanyarban elveszítette uralmát versenyautója felett, és a gumifalba csapódott.



A Force Indiánál a francia Esteban Ocon helyett a mexikói Alfonso Celis kapott lehetőséget ezen az edzésen, s a 17. helyen zárt.



A második szabadedzés 14 órakor kezdődik a Hungaroringen.

MTI/Czeglédi Zsolt

Az 1. szabadedzés végeredménye:

1. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:18.486 perc

2. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:18.720

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:18.858

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:19.162

5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:19.248

6. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:19.563

7. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1:19.987

8. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1:20.005

9. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:20.150

10. Jolyon Palmer (brit, Renault) 1:20.461

11. Felipe Massa (brazil, Williams) 1:20.540

12. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:20.574

13. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1:20.780

14. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 1:20.917

15. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1:20.974

16. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:21.313

17. Alfonso Celis (mexikói, Force India) 1:21.602

18. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 1:21.785

19. Antonio Giovinazzi (olasz, Haas) 1:22.251

20. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 1:22.490



A további program:

2. szabadedzés 14.00 óra

szombat:

3. szabadedzés 11.00

időmérő edzés 14.00

vasárnap:

futam 14.00