Forma-1 Magyar Nagydíj

A Hungaroringen folytatódhat a Hamilton-Vettel csata

A hétvégén 32. alkalommal kerül sor a Forma-1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, ahol folytatódhat a világbajnoki címért harcoló brit Lewis Hamilton (Mercedes) és a német Sebastian Vettel (Ferrari) csatája. 2017.07.27 07:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 20 futamos sorozat félidejénél, 10 versenyhétvége után a négyszeres vb-győztes Vettel előnye mindössze egy pont az összetettben a háromszoros világbajnok Hamilton előtt. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy két héttel ezelőtt, Silverstone-ban a brit rajt-cél-győzelmet aratott, miközben 30 éves riválisának a harmadik hely "kicsúszott a kezei közül", mert két körrel a leintés előtt defektet kapott, kerékcserére kényszerült, s csak hetedikként ért célba.



Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni Hamilton csapattársáról, a finn Valtteri Bottasról sem, aki bár kimondva-kimondatlanul második számú versenyzőnek számít a Mercedesnél, idei két futamgyőzelmével és hét dobogós helyezésével "csak" 23 ponttal marad el Vetteltől.



A Hungaroring 31 éves történetében számos kaotikus futamot láthatott már a közönség, s ezúttal sem kizárt, hogy meglepetés-eredmény születik a mogyoródi aszfalton, amelyet a pilóták többsége leginkább a monte-carlói városi pályához hasonlít, igaz, a magyarországi helyszínen nincsenek annyira közel a falak, mint Monacóban.



A 32 éves Hamilton egyeduralkodónak számít a Hungaroringen, tavalyi már ötödször nyert Magyar Nagydíjat. Vettelnek ugyanakkor nem a mogyoródi a kedvenc helyszíne: nyolc évet kellett várnia az első diadalára ezen a pályán, ahol csak 2015-ben, már négyszeres vb-győztesként sikerült elsőként célba érnie.



Vettel szerint idén a Mercedes az időmérő edzéseken volt sokkal jobb, mint a Ferrari. A német pilóta úgy fogalmazott, három-hat, Ausztriában hét tizedmásodperces hátrányban voltak az egyenesekben a stuttgartiak autóihoz képest, s erre a problémára egyelőre nem találtak megoldást.

Fotó: Getty

A mezőnyben Hamilton és Vettel mellett további három mogyoródi győztes, a spanyol Fernando Alonso (McLaren), az ausztrál Daniel Ricciardo (Red Bull) és a finn Kimi Räikkönen (Ferrari) lesz még ott a hétvégén.



A csapatok a vasárnapi futam után nem pakolnak össze és utaznak el, hanem Mogyoródon maradnak, a szezon közbeni hivatalos tesztre ugyanis ezúttal a Hungaroringen kerül sor jövő kedden és szerdán.



A versenyen is részt vevő pilóták közül csak hatan, Räikkönen, Max Verstappen (Red Bull), Felipe Massa (Williams), Carlos Sainz Jr. és Danyiil Kvjat (mindkettő Toro Rosso), valamint Stoffel Vandoorne (McLaren) marad Magyarországon. Mellettük lehetőséget kap egy nagy visszatérő is: a lengyel Robert Kubica. A 32 éves krakkói versenyző 2006 és 2010 között volt az F1-es mezőny tagja, 72 versenyen indult, egyszer győzött, s 12 alkalommal végzett dobogós helyen. A 2011-es szezon előtt, februárban egy raliversenyen súlyos balesetet szenvedett, számos operáción esett át, jobb kezét máig nem tudja tökéletesen használni, ezért más sorozatokban versenyzett, s először június elején ülhetett be a Renault istálló 2012-es F1-es autójába. A francia csapat idei versenyautóját első alkalommal a Hungaroringen vezeti majd, s elképzelhető, hogy ez lesz az első komolyabb lépés a Forma-1-es visszatéréséhez.



A Magyar Nagydíj programja pénteken 10 órakor kezdődik az első szabadedzéssel, 14 órakor a második, szombaton 11 órakor pedig a harmadik gyakorlásra kerül sor. A rajtsorrendről döntő időmérő edzés szombaton 14 órakor, a 70 körös futam pedig vasárnap 14 órakor startol.



A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.