Forma-1

Magyar Nagydíj - Idén is segítik külföldi rendőrök a biztosítást

hirdetés

Lengyel, osztrák, román és szlovák rendőrök is segítik magyar rendőrök munkáját a jövő heti Forma-1-es Magyar Nagydíj biztosításában - közölte a police.hu pénteken.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta: a rendőrök feladata elsősorban a külföldi szurkolók problémáinak kezelésében való segítségnyújtás, tájékozódásuk könnyítése, okmányaik és járműveik ellenőrzése lesz.



Az idei Magyar Nagydíjat július 27. és július 30. között rendezik meg a Hungaroringen. A rendőri biztosítást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság végzi. A versenypálya közelében idén is ideiglenes rendőrörs működik majd július 27. és július 31. között, ennek elérhetőségeit a rendőrség honlapján később teszik majd közzé.



Kiemelték továbbá, hogy a sportrendezvényre várhatóan nagy számban érkeznek majd magyar és külföldi látogatók, emiatt Mogyoród és környékének forgalma jelentősen megnő. A versenypálya körüli és az oda vezető utakon a verseny minden napján - 2017. július 27., csütörtök reggeltől 2017. július 31., hétfő reggelig - megállási tilalom lesz érvényben.



Emellett a jövő hét folyamán több forgalmirend-változásra kell készülni a Hungaroring környékén és az odavezető utakon. Az M3-as autópályán egy ideiglenes lehajtót is megnyitnak majd. A forgalom folyamatosságát minden érintett útszakaszon rendőri irányítással és tájékoztató táblákkal segíti a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság - olvasható a rendőrségi közleményben.