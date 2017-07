F1

Osztrák Nagydíj - Bottas rajt-cél győzelmet aratott

Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjat, amelyen a világbajnoki pontversenyben vezető ferraris Sebastian Vettel második lett, s 20 pontra növelte előnyét a negyedikként célba érő Lewis Hamiltonnal (Mercedes) szemben.



A 27 éves Bottasnak ez volt az idei, egyben pályafutása második futamgyőzelme. Mögötte néhány tizeddel lemaradva futott be másodiknak Vettel, míg a dobogó alsó fokára Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál versenyzője állhatott fel.



Hamilton a nyolcadik helyről rajtolva küzdötte fel magát negyediknek, s bár a végén nagyon közel volt Ricciardóhoz, előznie nem sikerült.



A rajtot Bottas kiválóan kapta el, megtartotta az első helyet, mögötte Vettel fordult be másodikként az első kanyarba. A harmadik pozíciót Ricciardo elvette Kimi Räikkönentől (Ferrari), Hamilton pedig az első 10 körben három helyet javítva feljött ötödiknek.



Harminc kör után változatlanul Bottas, Vettel, Ricciardo volt a dobogósok sorrendje, Hamilton ötödik volt Räikkönen mögött, s a 32. körben elvégezte az első kerékcseréjét.



A 34. körben Ricciardo, egy körrel később pedig Vettel járt a boxban, s kapott új abroncsokat, Bottas pedig a 41. körben hajtott ki kerékcserére. A sorrend az élen az első kiállások után nem változott, Räikkönen viszont csak a 45. körben állt kis friss gumikért, s Hamilton mögé, ötödikként tért vissza a mezőnybe.



A hajrá kezdetéig nem változott a sorrend az első öt helyen, kilenc körrel a leintés előtt viszont Hamilton két másodpercen belülre csökkentette a hátrányát a harmadik helyen száguldó Ricciardóval szemben. Közben Vettel is nagyon megközelítette Bottast, az utolsó három körben azonban sem Hamiltonnak, sem Vettelnek nem sikerült előznie, így a sorrend nem változott.



A vb egy hét múlva a Brit Nagydíjjal folytatódik Silverstone-ban.

A vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):



Végeredmény, Osztrák Nagydíj (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők):

1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:21:48.523 óra

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 0.658 másodperc hátrány

3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 6.012 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 7.430 mp h.

5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 20.370 mp h.

6. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:13.160 perc h.

7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.

8. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h.

9. Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.

10. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h.



pole pozíció: Bottas

A vb-pontversenyek állása 9 futam után (még 11 van hátra):



pilóták:

1. Vettel 171 pont

2. Hamilton 151

3. Bottas 136

4. Ricciardo 107

5. Räikkönen 83

6. Perez 50

7. Max Verstappen (holland, Red Bull) 45

8. Ocon 39

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 29

10. Massa 22

11. Stroll 18

12. Nico Hülkenberg (német, Renault) 18

13. Grosjean 18

14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 11

15. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5

16. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4

17. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 2



csapatok:

1. Mercedes 287 pont

2. Ferrari 254

3. Red Bull 152

4. Force India 89

5. Williams 40

6. Toro Rosso 33

7. Haas 29

8. Renault 18

9. Sauber 5

10. McLaren 2