Autósport

Nagy Futam - Ricciardo és Bottas is autóba ül

Két aktív Forma-1-es pilóta, Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas is részt vesz az ötödik Nagy Futamon, amelyet május 1-jén rendeznek meg Budapest belvárosában. 2017.04.18 13:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az esemény keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a világbajnoki címvédő Mercedes finn pilótája egy 2014-es vb-győztes autóval, míg az ausztrál Ricciardo - aki három éve már ott volt a Nagy Futamon - egy szintén világbajnok autóval, a 2011-es Red Bull-lal érkezik az eseményre.



"Ezen a napon nem azért jönnek a bemutatóra a pilóták, hogy jó időt fussanak, hanem hogy közel kerülhessenek a rajongókhoz" - szögezte le Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke, aki hangsúlyozta: számukra kiemelten fontos, hogy az ő versenyzőik is részt vehetnek ezen a rangos eseményen.



A Nagy Futamon jelen lesz még többek között három korábbi F1-es versenyző: az osztrák Gerhard Berger, aki immár a német túraautó-bajnokság vezetőjeként, egy NASCAR autóval tér vissza Budapestre; honfitársa, Karl Wendlinger, illetve a német Timo Glock, aki jelenleg a DTM-ben szerepel.



Doromby Zoltán, a rendezvény igazgatója elmondta, új útvonalon rendezik meg a Nagy Futamot.



"Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre több a néző és a résztvevő is. Ezért kinőttük az eddigi helyszíneket, emiatt kerestünk új lehetőségeket, s tettük át a bemutatót a pesti oldalra" - mondta.

MTI/Marjai János

Ismertette, hogy a Városháza park lesz a paddock, ami már a Nagy Futam előtti napon, április 30-án látogatható lesz, s már ekkor meg lehet nézni a másnapi esemény autóit. Az autók a Károly körút, Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, Oktogon, Opera, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút útvonalon fognak haladni május 1-jén. A délelőtti program 10 órától 12.50-ig, míg a délutáni 14 órától 16.20-ig fog tartani.



"A Nagy Futam az autó- és motorsport nagy ünnepe, amikor nemzetközi és hazai sztárok vonulnak fel a belvárosban" - jelentette ki Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. Emlékeztetett, hogy a tavalyi rendezvény az Orosz Nagydíj hétvégéjére esett, így nem volt jelen Forma-1-es pilóta, idén azonban kettő is megtiszteli jelenlétével a Nagy Futamot.



Gyulay kitért arra is, hogy a Forma 1-es Magyar Nagydíj jegyértékesítése - amely már október óta tart - időarányosan jobban áll az eddigi legjobb évnél, a 2014-esnél. Elmondta, hogy a július 28-30-án sorra kerülő viadalra visszahozzák a tízezer forintos klubjegyeket, s hozzátette: idén először kollektív tesztet tartanak a mogyoródi futam után, s a nagydíj vasárnapi belépői érvényesek lesznek erre is.



Michelisz Norbert privát túraautó világbajnok azt mondta: gratulál a szervezőknek a nemzetközi szinten is jegyzett parádéhoz.

MTI/Marjai János

"Nekünk versenyzőknek is nagy dolog egy útvonalat koptatni Ricciardóval és Bottasszal" - mondta Michelisz, aki egy tesztautóval vesz részt az eseményen.



Kiss Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző egy utcai Mercedes kamionnal fog megjelenni. Mint mondta, nagy megtiszteltetés és öröm, hogy a magyar pilóták meg tudják mutatni magukat a hazai szurkolóknak.



"Az Andrássy út környékén nőttem fel, jó érzés lesz végighajtani rajta. Ezért is örülök, hogy új útvonalon rendezik a Nagy Futamot" - hangsúlyozta Roy Nissany izraeli autóversenyző, aki a Formula V8 3.5 sorozat tavalyi idényében három futamon diadalmaskodott.