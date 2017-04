Forma-1

Button ül Alonso helyére Monacóban

Bár a 37 éves Button előző szezon végén bejelentette visszavonulását, állította, hogy vissza fog ő még térni a versenypályára. A jelek szerint nem is kell erre túl sokat várni...

Alonso és Button (Fotó: Getty)

A BBC értesülései szerint május utolsó hétvégéjén ismét ott lesz az F1-es mezőnyben. A Mercedes valószínűleg hamarosan meg is teszi a bejelentést.



Alonso csupán egy versenyre száll ki, és az alapján, ahogy a McLaren-Honda idén teljesít, nem sokat veszít a kilépéssel.



Elmondta, hogy célja a Tripla Korona megszerzése, azaz hogy monacói F1-es győzelme mellé megnyerje az Indianapolisi 500-at és a Le Mans-i 24 órást is. Ez eddig egyetlen embernek, Graham Hillnek sikerült.



Button az elmúlt hónapokban sokat pihent, ám napjai koránt sem teltek passzívan: triatlonversenyeken indult, kiskutyákat is nevelt.



Tavaly világbajnok lett, kíváncsian várjuk hogyan teljesít másfél hónap múlva.