Tudomány

A kutatók felfedezhették az őszülés mechanizmusát

A kutatók úgy vélik, megtalálták az őszülés mechanizmusát, így a jövőben ki lehet fejleszteni olyan kezeléseket, amelyek segítenek visszafordítani vagy feltartóztatni a folyamatot - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása.



Egy új tanulmány szerint az őssejtek a haj öregedésével megrekednek a tüszőkben, és elveszíthetik érési és hajszínt megőrző képességüket.



Bizonyos őssejtek - amelyek számos különböző sejttípussá képesek fejlődni - egyedülálló módon képesek a tüszőkben a növekedési rekeszek közötti átjárásra. Ezek a sejtek az életkor előrehaladtával elveszítik a mozgás képességét, ami őszüléshez vezet.



A kutatás az egerek bőrében és az emberekben is megtalálható sejtekre, az úgynevezett melanocita őssejtekre összpontosított. A tudósok, akiket a New York-i Egyetem Grossman Orvostudományi Iskolájának kutatói vezettek, felvetették, hogy ha eredményeik az emberekre is igazak, akkor az megnyithatja az utat az őszülés visszafordítása vagy megelőzése előtt.



A tanulmány vezetője, Qi Sun rámutatott: "az újonnan felfedezett mechanizmusok felvetik annak a lehetőségét, hogy a melanocita őssejtek ugyanilyen rögzített elhelyezkedése az emberben is létezhet".



Hozzátette: ha ez így van, akkor az elakadt sejtek újbóli mozgásának elősegítésével megnyílik a lehetőség az őszülés visszafordítására vagy megelőzésére.



A haj színét az szabályozza, hogy a szőrtüszőkben folyamatosan szaporodó melanocita őssejtek kapnak-e jelet az érésre. Az érett sejtek termelik a hajszínért felelős fehérjepigmenteket.



Kutatók kiderítették, hogy normális hajnövekedés esetén a melanocita őssejtek folyamatosan ingáznak a fejlődő szőrtüszők rekeszei között. Ezekben a rekeszekben az őssejtek olyan jeleket kapnak, amelyek befolyásolják az érésüket.



A kutatók megállapították, hogy a melanocita őssejtek attól függően alakulnak át legprimitívebb őssejt állapotukból a következő érési szintre, hogy hol helyezkednek el. Az eredmények szerint ahogy a haj öregszik, kihullik, majd újra visszanő, az őssejtek egyre nagyobb számban rekednek meg a hajhagymában.