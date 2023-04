Egészség

Az aranyér népbetegség, mégis tabu

Magyarországon az aranyér népbetegségnek számít, a betegség a fiatalok jelentős hányadát is érinti, de az érintettek mindössze harmada fordul panaszaival orvoshoz - derült ki az Egis Gyógyszergyár Zrt. megbízásából végzett reprezentatív online felmérésből, amely több mint ezer ember megkérdezésével készült.



A felmérést összegző, az MTI-hez kedden eljutatott közlemény szerint, ezt a betegséget továbbra is tévhitek övezik, szégyen róla beszélni és az állapotnak hiába nem tesznek jót a nehéz ételek, a többség a húsvéti ünnepek alatt sem figyel oda a kímélő étkezésre.



A felmérés szerint a lakosság közel felének volt vagy jelenleg is van aranyérbetegséggel összefüggő panasza, ez az arány pedig jelentősen magasabb azoknál a korábbi becsléseknél, amelyek szerint az ország harmadát érintheti a betegség kisebb-nagyobb mértékben.



A nők között kis mértékben ugyan, de magasabb a panaszosok aránya, illetve az életkor előre haladtával egyre többen válnak érintetté. A fiatalok körében sem ismeretlen a betegség: a 20 év alattiak több mint ötöde, a huszonéves korosztály harmada tapasztalta magán a tüneteket. A ötven évesek körében az aranyérrel érintettek aránya közelíti a 60 százalékot.



A rostszegény, nehéz és túlzott mennyiségben elfogyasztott fogások, valamint az alkoholos italok súlyosbíthatják az érintettek tüneteit, a kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy ez a fajta tudatosság nem számít jellemzőnek, hiszen a megkérdezett betegek alig több mint harmada figyel csak oda a kímélő étkezésre az ünnepek során - írták.



A közlemény kitér arra, hogy az aranyérről beszélni továbbra is tabunak számít, orvosi segítséget is csupán az érintettek bő harmada vesz igénybe.



A válaszadók harmada szerint rendszeres mozgással hatékonyan enyhíthetők a tünetek, a helyes ülésre vagy ülőfürdőre a megkérdezettek negyede voksolt. Hatékony megoldásnak leginkább a gyógyhatású krémeket tartják, az érintettek kétharmada van ezen az állásponton, miközben a szájon át szedhető tabletták ismertsége még szerénynek mondható. A válaszadók közel harmada véli úgy, hogy a műtét a legjobb megoldás - olvasható a közleményben.