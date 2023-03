Életmód

Szünetre küldik a kínai diákokat, hogy keressenek párt maguknak

Kínai felsőoktatási intézmények egy csoportja áprilisban egy hét szabadságot adott diákjainak azzal a kifejezett céllal, hogy élvezzék a természetet és találjanak maguknak partnert.



A Fan Mei Education Group intézmények mindegyike a légiközlekedési ágazaton belüli szakmákat, többek között pilótákat, légiutas-kísérőket és légiforgalmi irányítókat oktató szakképző.



"Az iskola abban a reményben vezeti be a tavaszi szünet rendszerét, hogy a diákok megtanulják szeretni a természetet, szeretni az életet és élvezni a szerelmet" - jelentette be a Mianyang Repülési Főiskola március 23-án közleményben. Arra ösztönözte a diákokat, hogy "sétáljanak ki az egyetemről, lépjenek kapcsolatba a természettel, és szívükkel érezzék a tavasz szépségét".



A Qingdao Repüléstechnikai Főiskola saját közleményében azt írta, hogy az április 1. és 7. közötti tavaszi szünet célja, hogy "élvezzék a virágokat és szerelembe essenek".



Bár a főiskolai bejelentések nem tettek említést az ország elöregedő népességéről vagy a csökkenő munkaerő-állományról, egyes kínai közösségi média felhasználók és nyugati médiumok a döntést a Kína csökkenő születésszámával kapcsolatos aggodalmakkal hozták összefüggésbe.



"Biztos vagyok benne, hogy ez csak egy újabb kísérlet arra, hogy az embereket több gyermekvállalásra késztessék" - írta egy személy a kínai Weibo közösségi oldalon a Fox News szerint.



A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal 2022-ben 850 000 fős népességcsökkenésről számolt be, ami 1962 óta az első csökkenés. Az adatok rekordalacsony születési rátát és 1976 óta a legmagasabb halálozási arányt mutatták. Tavaly októberben Hszi Csin-ping elnök ígéretet tett arra, hogy "növelik a születési rátát, és csökkentik a terhesség és a szülés, a gyermeknevelés és az iskoláztatás költségeit".



A romantika hajszolása mellett a diákoknak a szabad hét alatt még egyetemi munkát is kell végezniük - de a feladatok között szerepel az útinaplók írása, kézműveskedés vagy videók készítése a vakációs tevékenységeikről - írja a China Youth Daily.