Világvége

Áder János: jó hír, hogy jövőre visszaválthatók lesznek az italosüvegek és -dobozok

A vízfogyasztás és az energiafogyasztás növekedésére, illetve az ezzel járó rendkívüli mennyiségű hulladék keletkezésére az egyik válasz a körforgásos gazdaság lehet - mondta Áder János kedden az Esztergomi Szakképzési Centrum diákjai számára tartott, az elektromobilizációt is érintő előadásában.



A volt államfő a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökeként szólt arról, hogy jövőre Magyarországon is a jelenleginél szélesebb körben visszaváltható lesz az alumínium doboz, az üveg és a PET palack.



Kiemelte: a következő generáció életét végigkíséri majd a népességrobbanás, mivel hetente egymillió ember költözik városokba. Ehhez infrastruktúrát kell építeni, de az erőforrások egyre szűkösebbek - fűzte hozzá.



Tájékoztatása szerint a népesség növekedésével duplázódik a vízfogyasztás, az energiafogyasztás pedig háromszorosára növekszik.



Ekkora mértékű növekedés nem tartható fenn, és rendkívüli mennyiségű hulladék keletkezésével jár együtt: például a világ élelmiszer-termelésének egyharmada szemétben végzi - mondta Áder János, aki a probléma egyik megoldásának a körforgásos gazdaságot nevezte, ahol az előállított termékekből életpályájuk végén kinyerik a hasznosítható anyagokat.



Kijelentette: a klímavédelem egyik legfontosabb célkitűzése a közlekedés zöldítése, mert ez felel a kibocsátás 20 százalékáért. Magyarországon a kormány döntése alapján 2030-tól a 20 ezer lakosnál nagyobb városokban csak elektromos buszok közlekedhetnek - közölte Áder János.



A debreceni akkumulátorgyárról kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a hatóságoknak a beruházás előtt, alatt és a működés közben is szigorúan ellenőrizni kell és be kell tartatni az összes környezetvédelmi szabályt. Ismertette: a debreceni városvezetés adatai szerint az üzem tisztított szennyvizet vesz igénybe, és azt jórészt hűtésre használja fel.



"Elfogadom a legradikálisabb ellenzők adatait, hogy a tervezett akkugyár napi 38 ezer köbméter vizet fog felhasználni, de ez semmilyen formában nem korlátozza a térség vízfogyasztását" - tette hozzá.



Előadásának végén a volt köztársasági elnök több, magyar fiatalok által feltalált eljárást ismertetett, amelyek elvégzik a műanyagok lebontását, az ételek komposztálását vagy a felhasználók hálózatba szervezésével hasznosítják a nap végén el nem adott élelmiszereket.