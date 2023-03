Egészséges finomság

Az Almás gesztenyerózsa lett a Magyarország cukormentes tortája háziverseny győztese

A győztes édesség nem tartalmaz fehér lisztet és hozzáadott cukrot, kedvező szénhidrát- és kalória értékeinek köszönhetően a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthető. 2023.03.23

Az Almás gesztenyerózsa elnevezésű torta lett a Magyarország cukormentes tortája háziverseny győztese - közölte az Egy Csepp Figyelem Alapítvány csütörtökön az MTI-vel.



Mint írják, a Magyarország Cukormentes Tortája program hobbicukrászok számára rendezett versenyét az idén Raffer Gabriella nyerte meg Almás gesztenyerózsa elnevezésű kreációjával. A zsűri a döntőben tíz torta közül választotta ki a legjobbat.



A győztes édesség nem tartalmaz fehér lisztet és hozzáadott cukrot, kedvező szénhidrát- és kalória értékeinek köszönhetően a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthető - áll a közleményben.



A Magyarország cukormentes tortája háziverseny döntősei Budapesten, a Magyar Cukrász Ipartestület székházában mutatták be alkotásaikat csütörtökön. A legnépszerűbb alapanyagok idén a narancs, a kókusz, a mandula, a dió, a gesztenye, a túró és a bogyós gyümölcsök voltak, de a hobbicukrászok olyan különleges alkotóelemek felhasználására is vállalkoztak, mint a kecskesajt, a yuzu, a cukkini, az édesgyökér és az orda.



A Nándori László cukrászmester által vezetett zsűri a győztest ugyanazon szempontrendszer alapján választotta ki, mint a profi cukrászok esetében a Magyarország Cukormentes Tortája versenyen. A döntésnél a harmonikus ízvilág mellett a torta kivitelezését is értékelték, de a versenyművek energiatartalma és szénhidrát értéke is fontos volt.



Az Almás gesztenyerózsa főbb alapanyaga a gesztenyén és az almán kívül az almaliszt, valamint a mandula, amelyek harmonikus ízvilágot alkottak. Emellett az édesség kedvező tápérték-adataival vívta ki a szakemberek elismerését: a torta szeletenként 11,3 gramm szénhidrát és 201,6 kalória.



A nyertes a háziverseny fődíját, az esemény főtámogatója, a 77 Elektronika Kft. által felajánlott Dcont Etalon vércukormérőt is tartalmazó csomagját, valamint az Egy Csepp Figyelem Alapítvány ajándékát kapta.



A második Gillichné Makáry Petra tortája, az Erdei séta lett, míg a harmadik helyen a Sárgabarack java torta végzett, Éber Zsuzsanna alkotása.



A CeraVe dermokozmetikai ajándékcsomagot ajánlott fel a tíz döntős számára - emelik ki a közleményben.



A háziverseny, amelyhez az ajánlott alapanyagok listáját a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének dietetikusa hagyta jóvá, nemcsak cukorbetegeknek, hanem az egészséges életmód híveinek is szól, ezért a három díjazott recept hamarosan nyilvános lesz az alapítvány blogján, a cukkerberg.blog.hu oldalon - áll a közleményben.



Mint felidézik, a Magyarország cukormentes tortája programot az Egy Csepp Figyelem Alapítvány azért hozta létre, hogy alternatívát nyújtson az édességek kedvelőinek. Szakmai partnerei a Magyar Cukrász Ipartestület, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. A profi cukrászoknak kiírt Magyarország cukormentes tortája versenyre még április 6-ig lehet jelentkezni.