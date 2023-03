Baleset

Nehéz visszatérni - levágták egy férfi péniszét téves diagnózis miatt

Olaszországban a legmagasabb szintű vizsgálatot indították egy urológus ellen téves diagnózis és műtéti döntés miatt, míg az érintett beteg fizikai és pszichológiai traumája okán kíván perelni. 2023.03.05 12:39 ma.hu

Egy olaszországi férfi, akinek még 2018. november 13-án az arezzói San Donato kórházban műtétileg eltávolították a péniszét, most perel, és 400 000 eurós (151 694 400 forint) kártérítést követel a helyi médiajelentések szerint.



Úgy tűnik, az urológusa tévesen diagnosztizálta a beteget, megállapítva, hogy a férfi nemi szervében rákos daganat van. Az amputáció után a levágott testrész műtét utáni elemzése során kiderült, hogy a betegnek egyfajta szifilisze volt, amelyet gyógyszeres kezeléssel esetleg meg lehetett volna gyógyítani.



A férfi, aki állítólag a 60-as évei végén jár, most ügyvédet fogadott, és beperelte az orvost, akinek hamarosan meg kell jelennie Claudio Lara bíró előtt egy előzetes meghallgatáson Arezzóban.



A megcsonkított férfi ügyvédei szerint a végzetes hiba az előzetes vizsgálatok során elkövetett tévedésekből ered. Az áldozat azt mondta, hogy "nagyon súlyos sérüléseket", valamint fizikai és pszichológiai traumát is elszenvedett. A médiának azt mondta, hogy megpróbáltatásai "legalább annyira fájdalmasak, mint amennyire kínosak".



A közösségi médiában sokan csodálkoztak azon, hogy az áldozat miért nem perel nagyobb összegre.