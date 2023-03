Daganat

Fehér Ház: Bidennek rákos bőrelváltozása volt

80 évével Joe Biden a legidősebb ember, aki amerikai elnökként szolgált. Bár egyesek kétségbe vonták mentális képességeit, Biden a 2024-es választásokon valószínűleg egy második ciklusra is pályázik.



Nemrég mellkasából a februári orvosi vizsgálat során eltávolított "kis elváltozás" rákosnak bizonyult, de teljes egészében, probléma nélkül eltávolították - közölte pénteken a Fehér Ház.



A közlemény szerint Biden az elváltozást a marylandi Bethesdában található Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban tett február 16-i látogatása során távolították el, ahol átfogó egészségügyi vizsgálaton vettek részt.



"A biopszia a várakozásoknak megfelelően megerősítette, hogy a kis elváltozás bazálsejtes karcinóma volt" - közölte a Fehér Ház. "Az összes rákos szövetet sikeresen eltávolították. A biopszia helye körüli területet a biopszia időpontjában szakszerűen kezelték. További kezelésre nincs szükség".



A közlemény hozzátette, hogy az amerikai elnök "szépen gyógyult" ott, ahol a bőrt eltávolították, és hogy bőrét továbbra is figyelemmel kísérik további elváltozások miatt. Megjegyezték azonban, hogy a bazálsejtes karcinóma nem hajlamos terjedni vagy áttétet képezni.



A bazálsejtes karcinóma a bőrrák leggyakoribb formája. A napnak kitett testrészeken, például a mellkason, az arcon, a nyakon és a vállakon alakul ki, és feltehetően az ultraibolya sugárzásnak való kitettség okozza. Gyakran úgy néz ki, mint egy áttetsző dudor a bőrön, de fekete vagy kék színűnek is tűnhet, és nincs egyértelműen meghatározott határa.



Biden korábban nem melanomás bőrrákot is eltávolíttatott, mielőtt a Fehér Házba választották volna. Az év elején a First Lady, Jill Bident szintén bőrrákkal kezelték a Walter Reedben, ahol két bőrelváltozást távolítottak el, amelyekről szintén megállapították, hogy bazálsejtes karcinómák.