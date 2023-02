Vég

Szüleik ragaszkodása ellenére Kanada megengedné az asszisztált öngyilkosságot gyerekeknek

Egy kanadai törvényhozókból álló testület azt szorgalmazta, hogy az ország asszisztált öngyilkossági programját terjesszék ki a kiskorúakra is, még abban az esetben is, ha szüleik ellenzik az életük befejezéséről szóló döntést.

Mint ismeretes, aktív eutanáziáról van szó, ha orvos adja be a halált okozó szert. Passzív eutanázia, amikor a végstádiumú beteget nem kelezik tovább az életét fenntartó módszerekkel. Asszisztált öngyilkosság az, amikor az orvos a beteg rendelkezésére bocsátja a halált kiváltó szert, de azt a beteg magának adja be.

A képviselőkből és szenátorokból álló különleges bizottság, amelynek feladata az ottawai úgynevezett "orvosi segítségnyújtás a haldoklásban" (MAiD) program felülvizsgálata volt, a héten a kanadai alsóházban egy sor ajánlást tett közzé. A jelentés sürgette a kormányt, hogy módosítsa az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényt, hogy a szolgáltatást a "szükséges döntéshozatali képességgel" rendelkezőnek ítélt kiskorúak számára is elérhetővé tegye.



Az asszisztált öngyilkosságot csak olyan "érett kiskorúak" számára kellene elérhetővé tenni, akiknek "természetes halála észszerűen előrelátható" - mondta a bizottság. A jelentés szerint a kormánynak meg kellene állapítania, hogy a fiatalok mennyire képesek ilyen döntést hozni, de a törvényhozók nem adtak konkrétumokat arra vonatkozóan, hogy mennyire kell közelegnie egy személy halálának ahhoz, hogy a kormány segítsen véget vetni az életüknek.



A bizottság azt is javasolta, hogy "adott esetben" konzultálni kellene a szülőkkel vagy gyámokkal gyermekük öngyilkossági döntéséről. Ottawának azonban azt is meg kellene követelnie, hogy "a kiskorúak akarata, akiről megállapítást nyert, hogy rendelkezik a szükséges döntéshozatali képességgel, elsőbbséget élvezzen" - áll a jelentésben.



A kanadai MAiD-program kritikusai elítélték a testület megállapításait. "A boldogtalan tinédzserek akkora terhet jelentenek a jóléti államnak, hogy a parlament szerint az orvosoknak fizetni kellene azért, hogy megöljék őket" - mondta Kevin Michael Grace, a podcast házigazdája.



A bizottság közel 150 tanú meghallgatása után adta ki jelentését - jelentette csütörtökön a kanadai Global News. A tanúk közül sokan azzal érveltek, hogy a kiskorúak már most is dönthetnek az orvosi kezelés visszatartásáról, ami bizonyos esetekben sietteti a halálukat, és a halálos betegség miatt elszenvedett szenvedés mértéke nem az életkor függvénye.



Több mint 30 ezer kanadai halt meg asszisztált öngyilkossággal azóta, hogy 2016-ban legalizálták a halálos betegségben szenvedők számára. A programot 2021-ben kiterjesztették a súlyos és krónikus betegségben szenvedő felnőttekre, még akkor is, ha betegségük nem volt életveszélyes. A törvényhozók idén úgy tervezték, hogy megvizsgálják a MAiD jogosultságának kiterjesztését a kizárólag mentális betegségben szenvedőkre, de David Lametti főállamügyész a hónap elején bejelentette, hogy a törvényjavaslatot beterjesztik.