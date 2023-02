Programajánló

Vasárnap kezdődik a Házasság hete

Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat. A szervező egyházak és civil szervezetek egy héten át közel ötven településen száznál több programmal hívják fel a figyelmet a házasság, a család értékeire.



A szervezők az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményükben azt írták: a rendezvénysorozat eseményein a résztvevők azt vizsgálják, hogyan tudnak a párok a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz.



Magyarországon a hét idei mottója: szeretetbe kapaszkodva.



Idézték Herjeczki Kornélt, a Házasság hete mozgalom országos koordinátorát, a Harmat Kiadó igazgatóját, aki szerint a házasság a hétköznapokban dől el. A szervezők különösen szeretnék azokat is megszólítani, akik a családjukban akár generációkon át konfliktusokkal terhelt mintákat láttak, és nem volt a közelükben harmonikusan működő család vagy házastársi kapcsolat.



A programokon azt járják majd körül, "hogyan lehetünk egymás számára a nehézségekben is a szeretetből, összetartozásból, az egymás iránti bizalomból táplálkozó erőforrássá. Hogyan működjünk együtt, hogyan fejezzük ki, hogy hálásak vagyunk egymásért, és hogy miként tudunk a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz" - fogalmazott az országos koordinátor.



A központi programsorozat ünnepi istentisztelettel kezdődik a miskolci Deszkatemplomban, ahol Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdet igét.



Hétfőn Tapolyai Emőke pszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-oldalán. Kedden áldással egybekötött zenés istentisztelet lesz a Deák téri evangélikus templomban a Zelzah Ifjúsági Együttes közreműködésével. Igét hirdet Kondor Péter evangélikus püspök. Szerdán a Ráday Ház dísztermében a Páratlan beszélgetés közismert párokkal sorozat programjaként Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával és feleségével, Máthé Zsuzsával, a Szent István Intézet igazgatójával, Hűvösvölgyi Ildikó színművésszel és férjével, Kisfaludy András filmrendező-producerrel, valamint Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász főorvossal és feleségével, Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógussal beszélget Mohay Bence sportriporter.



Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében Család és hivatás konferencia lesz a Magyar Tudományos Akadémián, pénteken pedig A kiemelkedően eredményes házasságok 7 szokása címmel Gerberné Farkas Zsuzsanna mentálhigiénés tréner, párkapcsolati coach tart előadást a Házasság hete Facebook-oldalán.

Szombaton Védelmező kapcsolat címmel Gödör István és Gödörné Csontos Zita, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai adnak elő a Pasaréti református templomban. A hetet ünnepi szentmise zárja a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, amelyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutat be.



Az országos rendezvénysorozat keretében ezenkívül számos magyarországi és határon túli településen - többek között Győrben, Egerben, Szegeden, Pécsett, Kaposváron, Zalaegerszegen, Temesváron, Komáromban - előadásokkal, beszélgetésekkel, szerelmes kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket.



A rendezvénysorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára a www.hazassaghete.hu, a www.facebook.com/hazassaghete, illetve a www.instagram.com/hazassaghete oldalon érhető el.



A központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István.



A házasság hete programsorozat több mint két évtizede indult az Egyesült Királyságból, Magyarország 2008-ban csatlakozott a mozgalomhoz.