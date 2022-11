A szakemberek mindenkinek ajánlják a D-vitamin pótlást

Egészség

A szakemberek mindenkinek ajánlják a D-vitamin pótlását, különösen a novembertől márciusig tartó időszakban.



A témában tartott szerdai sajtótájékoztatón Valkusz Zsuzsanna docens, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika klinikai főorvosa elmondta, hogy számos betegség kialakulása van összefüggésben a D-vitamin hiányával. A vitaminhiány igazoltan szerepet játszik az immunológiai betegségekben, a fertőzések leküzdésében, endokrinológiai zavarokban, termékenységi problémákban, egyes daganatos betegségek kockázatainak növekedésében, valamint a csontritkulásban is - sorolta.



Felhívta a figyelmet, hogy az ajánlásban a felnőttek számára előírt napi 2000 NE (nemzetközi egység) mennyiség élelmiszerből még kiegyensúlyozott táplálkozással sem biztosítható.



Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának igazgatóhelyettese érzékeltette: a D-vitamin minden sejtünkre hatással van, és bár a D-vitamin nem gyógyít meg, a hiánya számos betegségben szerepet játszik.



Régóta bizonyítottak például a D-vitamin-hiány és a csontlágyulás összefüggései - mondta, hozzátéve: a csípőtáji törést szenvedő betegek 90 százalékánál mutatható ki jelentős D-vitamin-hiány, és igazolt az is, hogy a csontritkulás elleni kezelések leginkább D-vitamin-pótlás mellett hatékonyak.



A szakemberek kitértek arra, hogy a tabletták, lágyzselatin kapszulák, cseppek, folyadékok mellett már olyan innovatív készítmény is elérhető Magyarországon, mint a nyelven olvadó, ízesített lapka, amely azok számára teszi könnyebbé a vitaminbevitelt, akik nyelési nehézségekkel, felszívódási problémákkal, laktózintoleranciával küzdenek, vagy az orális gyógyszerszedést megnehezítő betegségek miatt a hagyományos termékek bevételére nem képesek.