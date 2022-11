A koreai nővé változott influencer most vissza akarja nyerni brit férfi identitását - videó

A 18 plasztikai műtéten átesett és koreai nővé vált influencer most újra brit férfivá akar válni.

Májusban Oli London azzal került a címlapokra, hogy koreai transznemű nővé változott. Az elmúlt hat hónapban így élt, és ez alapján bejelentette, hogy folyamatban van a visszaváltozása férfivá.



"Már nem vagyok transz, és visszatértem, hogy férfiként éljek" - osztotta meg a Twitteren.



A férfi elismerte, hogy a "transzneműként" való azonosítása hiba volt, és mostantól újra brit férfivá fog változni.



"Fél évvel ezelőtt arcfeminizációs műtéteket végeztek rajtam, 11-et egy nap alatt. Megváltoztattam a csontozatomat. Hajhosszabbítást kaptam, ruhatárat váltottam, elkezdtem sminkelni, eltávolíttattam a szőrzetem" - mondta.



"Azért tettem, mert azt hittem, hogy boldoggá tesz. Akkor boldognak éreztem magam, de egy idő után, amikor elgondolkodtam, úgy éreztem, hogy a boldogságot hajszolom. Nőnek lenni nem nekem való" - tette hozzá London.



Londont korábban már kritizálták, amiért kiterjedt műtéten esett át, hogy hasonlítson a BTS énekes Park Jiminre, sokan a kulturális kisajátítás példájának tekintették. Korábban azt vallotta, hogy a koreai az ő kultúrája, miután nyolc év alatt legalább 150 ezer dollár értékű műtéteket hajtotak végre, hogy úgy is nézzen ki.



Nemrégiben London teljesen leborotválta a haját, amit úgy tekintett, mint a férfivá váláshoz vezető út kezdetét. Azt mondja, hogy az elmúlt hat hónap, amíg nőként élt, tisztán látta az identitását, és proaktív lépéseket tesz, például terápiát, hogy folytassa az útját a boldogság felé.

My TRANSition story & how I became KOREAN🇰🇷 https://t.co/8QSPTDOVgY 💙💜💛💚🖤🧡 #olilondon pic.twitter.com/KwBrUO2GcS