Emelkednek az árak, korábban indította adventi adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet

A debreceni hajléktalanokat segítő központ 2640 adag reggelit ad a leginkább rászorultaknak havonta, ennek költsége 300 ezerről 600 ezer forintra nőtt.

Az áremelkedések miatt a hagyományoktól eltérően már hétfőn elindította Ételt.Otthont.Esélyt elnevezésű adventi adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet.



Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója az adománygyűjtés elindítását bejelentő hétfői budapesti sajtótájékoztatón, a segélyszervezet csepeli Országos Segélyközpontjában elmondta, az elmúlt években a segélyszervezet országos intézményhálózatának fejlesztése során kiemelt szempont volt az energiahatékonyság, emellett takarékossági intézkedéseket is bevezetettek az intézményekben.



Hozzátette: az ukrajnai háború azonban a mindennapi életre is hatással van, a segélyszervezet rezsiköltségei drámaian megnőttek. Példaként említette, hogy van olyan intézményük, ahol a fűtési költség 3 millió forintról 22 millió forintra nőtt. A debreceni hajléktalanokat segítő központ 2640 adag reggelit ad a leginkább rászorultaknak havonta, ennek költsége 300 ezerről 600 ezer forintra nőtt.



Lehel László hangsúlyozta: a megnövekedett élelmiszer- és rezsiárak ellenére sem szeretnék elengedni az esélyteremtő programokban résztvevő gyermekek kezét, hiszen a szervezet legfontosabb célkitűzése továbbra is a hosszú távú esélyteremtés.



Kiemelte: úgy becsülik, hogy idén mintegy 80 ezer rászoruló kér segítséget az Ökumenikus Segélyszervezettől, és ebben a helyzetben nem teheti meg a segélyszervezet, hogy csökkenti a működését, intézményeket zár be.



"Erről szó sem lehet. Egy kiút van: megtartani és működtetni ezeket az intézményeket, sőt fokozni az erőfeszítéseket, hogy minél több helyen segíthessünk" - mondta, hozzátéve, a segélyszervezet által működtetett intézmények fenntartásához kérik most az emberek segítségét, hogy továbbra is ételt, otthont, esélyt adhassanak a rászorulóknak. Megjegyezte: a közösség képes arra, hogy a nehézségeket áthidalja, ehhez pedig országos összefogásra van szükség.



Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta, a segélyszervezet idén 27. alkalommal indította el országos adventi pénzadománygyűjtését. A segélyszervezet gyűjtése a korábbi években az első adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét, idén azonban a gazdasági válság és az áremelkedések miatt korábban, már november elején elindítják azt.



Gáncs Kristóf elmondta azt is, a kezdeményezést a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként illetve sms-enként 250 forinttal. Emellett november 14-étől december 24-éig a Tesco 200 áruházában tart a kuponos gyűjtés, és a nagyobb postahivatalokban is várják a felajánlásokat. Lehetőség lesz a személyes adományozásra is, a Szent István-bazilikánál az adventi ünnepen.