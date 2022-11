Pandémia

A koronavírus-járvány alatt megugrott az alkohol okozta halálozások száma az USA-ban

A közvetlenül alkoholfogyasztáshoz köthető halálozások száma közel harmadával emelkedett az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány első évében - olvasható az amerikai közegészségügyi hivatal pénteken megjelent tanulmányában.



A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (Center for Disease Control and Prevention - CDC) összefoglalója tucatnál is több olyan halálokot vizsgált, amely közvetlenül vezethető vissza alkoholfogyasztásra, ide értve a máj és a hasnyálmirigy megbetegedéseit, valamint az alkoholmérgezést. Ezek 2020-ban már 49 ezer, 2021-ben pedig 52 ezer ember halálát okozták az Egyesült Államokban a 2019-es 39 ezer után. A közvetlenül alkohol okozta megbetegedésekből származó halálozások száma a járványt megelőző két évtizedben is folyamatosan emelkedett, évente átlagosan 7 százalékkal, 2020-ban ugyanakkor 26 százalékos ugrást regisztráltak a halálesetek számában - derül ki a tanulmányból.



Merianne Spencer a kutatás egyik készítője az AP hírügynökségnek arról számolt be, hogy a 2020-as növekedés 40 éves rekord.



Az alkoholfogyasztásra közvetlenül visszavezethető betegségek okozta halálozások a férfiak körében két és félszer gyakoribbak, mint a nőknél, a legsűrűbben az 55-64 éves korosztályban fordulnak elő, ugyanakkor 2020-ban drámai mértékben, mintegy 42 százalékkal növekedett a 35-44 év közötti nők körében.



A CDC adatai szerint az Egyesült Államokban összességében évente mintegy 140 ezer ember hal meg alkoholfogyasztás következtében szélesebb értelemben véve, ide sorolva az ittas vezetést és egyéb, áttételesen az alkoholhoz köthető megbetegedéseket.