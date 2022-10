Energiaválság

Fából készített olyan futópadot egy férfi, amely áram nélkül működik - videó

Az innováció a modern világ divatos szava, de a lusták és a szegények mindig a sor elején járnak. Legutóbb egy telanganai férfi olyan fából készült futópad megépítésével került be a köztudatba, amely áram nélkül is működik.



A férfi környezetbarát alternatívaként tervezett egy fából készült futópadot. A futópad készítéséről készült videó futótűzként terjedt az interneten, és az emberek agyba-főbe dicsérték az újítót. Az innovációra az állam ipari és kereskedelmi, valamint informatikai minisztere, KT Rama Rao is felfigyelt.



A 45 másodperces videón a férfi látható, amint a futópadot építi. A felvétel első felében látható, ahogyan a faanyagot szereli össze és szorosan rögzíti az alkatrészeket. A videó vége felé aztán két fából készült fogantyút tartva demonstrálja a fa futópad működését, miközben látható, ahogy mozgatja a lábait, a fából készült rudak pedig gyorsan gurulnak alatta.



A videót eredetileg Arunn Bhagavathula Twitter-felhasználó osztotta meg, a felirattal együtt: "Csodálatos futópad, amely áram nélkül is működik".



Sokan reagáltak a videóra, és dicsérték a férfit az innovációjáért.

Nos, reméljük, a férfi megkapja, ami jár neki, és minden támogatást megkap az indiai kormánytól, hogy fel tudja virágoztanti az üzletét.