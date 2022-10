Egyenlőség

A genderideológia veszélyeiről szóló kötetet mutatott be az Alapjogokért Központ

A gendermozgalom célja a társadalom szövetének megsemmisítése a könnyen kormányozható, tökéletes fogyasztókká alakított individuális emberek megteremtése által - jelentette ki Birgit Kelle német író, újságíró Még normális? Akkor gendereljük! című kötetének vasárnapi budapesti bemutatóján.



Az Alapjogokért Központ gondozásában megjelent könyvben a szerző arról ír, hogy a genderpropaganda probléma és nem megoldás.



Úgy fogalmazott: "ha összezúzzuk a természetes nőt és a természetes férfit", akkor összezúzzuk a családot. Ezzel pedig összezúzzuk az emberek szociális hálóját, amely a társadalom összetartó ereje. Ha pedig elvágjuk az egyént minden emberi kapcsolattól, akkor elvágjuk a történelemtől és a múlttól is.



A szerző azt mondta, olyan nyelven kívánta megírni a könyvét, amely az átlagemberek számára is érthető. Ugyanis a gendermozgalom stratégiájának része, hogy az átlagember ne érthesse az ideológiát, mert amit nem ért, az ellen nem is tud harcolni - jegyezte meg.



Kiemelte, szeretné leleplezni, hogy a genderideológia nem a női jogokról, a nemek közötti egyenlőségről szól, hanem a női kategória lerombolásáról, a nők jogainak eltiprásáról. Például már az is előfordul Nyugat-Európában, hogy férfinak született transznemű nők erőszakoskodnak a női börtönökben a nőkkel - mondta.



A nők társadalmi szerepét célozza meg az is, hogy biológiai férfiak nőnek vallják magukat és női szerepben versenyeznek a "biológiai nőkkel" - tette hozzá.

Szerinte a legnagyobb probléma, hogy a gendermozgalom mára már a gyermekek identitásának lerombolásán keresztül próbálja megváltoztatni a társadalmat, ebben pedig a transzmozgalmak a legaktívabbak.



Birgit Kelle úgy véli, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van, mert tanulhat a hibás nyugat-európai gyakorlatból és már nem kell elkövetnie ugyanazokat a hibákat.



Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója emlékeztetett arra, hogy a központ 2013-as megalakulása óta igyekszik felhívni a figyelmet a genderideológia veszélyeire és vadhajtásaira. Annál is inkább - mondta -, mert a gendermozgalom már az óvodától az egyetemig igyekszik megvalósítani programját.



Hangsúlyozta, hogy erre reagált az Országgyűlés által elfogadott és "Brüsszel hihetetlen dühét kiváltó" gyermekvédelmi törvény, amely semmi másról nem szól, mint a gyermekek védelméről.



Tárkányi Eszter, a központ elemzője azt mondta: a helyzet oda jutott, hogy meghurcolják a teremtés ténye mellett kiálló embereket, azokat, akik kimondják, hogy csak két nem létezik. Továbbá nyugaton az oktatási intézmények egy jelentős része "mára genderátnevelő táborrá vált" - fogalmazott.



Hozzátette, ha balliberális kormány kerülne hatalomra Magyarországon, akkor mindent megtenne azért, hogy törvényi szintre emelje a genderideológiát.



"Az agresszív gendermozgalom térnyerése már ott tart, hogy a következő lépés az lehet, hogy a pedofília is elfogadottá válik" - vélte Tárkányi Eszter.



A 300 oldalas kötet megvásárolható az Alapjogokért Központnál és könyvesboltokban is kapható.